Řeklo by se: povinné tři body. Benátečtí hráči se ale proti poslednímu týmu z Řisut pořádně nadřeli. O tříbodovém zisku rozhodli v podstatě až při závěrečné power play. Jejich střelecká převaha totiž znamenala pouze hubené vedení, které svěřenci trenéra Nováka navýšili až při hře hostů bez brankáře. V ní střelili svému sokovi dvě branky, připsali si důležité tři body a poodskočili nejbližším pronásledovatelům – pražské Kobře a Chebu.

Hokejisté HC Benátky prohráli v dohrávce 27. kola 2. ligy Západ s HK Kralupy 3:6 | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

I když si benátečtí hráči od začátku utkání udržovali střeleckou převahu, v koncovce se jim nedařilo. Také Řisuty si připravily několik zajímavých příležitostí, takže i domácí brankář Brázdil musel prokázat své kvality. Tak jako kupříkladu už v úvodní minutě, kdy z mezikruží nebezpečně střílel Patyk a Brázdil musel vytěsnit kotouč svým betonem. Domácí kontrovali Antošovou příležitostí, který ale ve velké příležitosti minul řisutskou branku.

Zaměstnanějším mužem mezi tyčemi byl rozhodně hostující Zeithaml, který si v první třetině připsal šestnáct úspěšných zásahů. I přes sílící nápor benáteckého týmu, do vedení mohli jít hosté. Čechova střela propadla Brázdilovi mezi rukou a tělem, domácí obránci ale nebezpečí zažehnali. Vedoucí branku nevstřelil ani benátecký Zumr, jehož pokus olízl tyčku Zeithamlovy svatyně. Na konci první třetiny byl vyloučen domácí Mašek, avšak hosté se do vážnější příležitosti nedostali.

Trest se přenášel do úvodu druhé třetiny, Benátečtí si ale v početní nevýhodě poradili a chvíli po jejím konci udeřili. Šafránek narýsoval přihrávku svému kolegovi z útoku Jankovskému, který usměrnil puk za Zeithamlova záda. Mnoho nechybělo, aby hosté brzy vyrovnali. Volného Petráše ale vychytal Brázdil.

Ve 26. minutě podnikli domácí hráči rychlý kontr. Kučera našel najíždějícího Knesla, který na Zeithamla nevyzrál, puk se ale odrazil zpět před Kučeru, který ho zametl do branky. Zvýšit mohl po šikovném průniku Vágner, jenž ale těsně přestřelil, a tak přišel trest.

ANKETA: Hughes rozdělil fanoušky hokeje. Patří podobná zábava na české stadiony?

Po nedůrazu v obranném pásmu oslovila přihrávka Sýkory Čecha, který se trefil přesně k levé tyči a dostal svůj tým opět na dostřel. Chvíli poté směřoval na Brázdila osamocený Janeček. Benátecký brankář ale vyšel z tohoto minisouboje jako vítěz. Na druhé straně v podobné příležitosti neuspěl Zumr. Třetí branku měl v přesilové hře na holi Kučera, hostující brankář ale chytal velký zápas a držel svůj tým stále nad vodou.

Vstup do závěrečné části hry vyšel hostům na jedničku. Volný Petráš zachoval před Brázdilem chladnou hlavu a doslova zmrazil domácí tým. O minutu později ale putoval na trestnou lavici nejzkušenější hostující hráč Bílek a domácí přesilovou hru využili.

Po parádní kombinaci se Jankovský neunáhlil, posunul puk na Zumra, který zvedl kotouč nad beton roztaženého hostujícího brankáře. Pojistku následně nepřidal Kučera, který si opět vylámal zuby na pozorném Zeithamlovi.

Tentýž hráč pospíchal na hostujícího brankáře také sedm minut před koncem tohoto duelu, znovu ale neproměnil, podobně jako Vágner, který trefil jen Zeithamlovu vyrážečku. Domácí tým nevyužité šance mohly mrzet. Patyk ale netrefil odkrytou část branky.

Béčko Benátek ztratilo dvoubrankové vedení a míří do play-down, Boleslav nehrála

Hostující střídačka dvě a půl minuty před koncem odvolala brankáře. Řisutští ale po buly ztratili puk, který do prázdné svatyně dovezl Kučera. Následně byl na trestnou lavici poslán Zumr a hlavní trenér Varga podruhé odvolal Zeithamla z branky. Ani tento tah mu příliš nevyšel. Havlas totiž posunul kotouč na Řepíka, který neomylně trefil odkrytou bránu, čímž uzavřel brankový stav tohoto duelu.

Trenéři po utkání

Martin Novák, Benátky: Byl to těžký zápas, do kterého jsme strašně laxně vstoupili. Hráli jsme strašně uvolněný hokej bez systému. Každý od nás očekával vítězství, které se ale nerodilo vůbec lehce. Řisuty neměly co ztratit a hrály velmi dobře. Naopak my hráli špatně. Nakonec jsme ale výhru, díky naší vůli, ubojovali. Body se počítají, jedeme dál.

Roman Varga, Řisuty: Nastavili jsme se na to, že jedeme hrát k dobrému týmu. Řekli jsme si nějaká pravidla a věci, které chceme plnit a myslím si, že vše jsme zvládali. Hokej samozřejmě přináší i chyby. Dokud nebyla power play, prohrávali jsme jen 2:3. V power play se nám moc nedaří, v ní máme na čem pracovat. Jinak si myslím, že to z naší strany nebylo špatné. Řekl bych, že proti takovému týmu odehrát podobný zápas, je docela fajn.

HC Benátky nad Jizerou – HC Řisuty 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Branky: 22. Jankovský (Šafránek, Kliment), 26. Kučera (Knesl, Řepík), 44. Zumr (Jankovský, Šafránek), 58. Kučera (Řepík), 59. Řepík (Havlas) – 30. Čech (Sýkora, Petráš), 42. Petráš (Čech). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Červenka – Herles, Jurak. Diváci: 150.

Benátky: Brázdil – Antoš, Mašek, Klodner, Kliment, Knesl, Němeček – Řepík, Havlas, Kučera – Zumr, Šafránek, Jankovský – Martínek, Vágner, Hruška

Řisuty: Zeithaml – Kolářík, Zich, Růžička, Řepka, Volráb, Malovický – Bílek, Patyk, Janeček – Sýkora, Procházka, Petráš – Výrut, Čech, Pulda - Mulač