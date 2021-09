Na začátku ale boleslavský divák prožil šok, protože hosté nastoupili suverénně a po 39 vteřinách zorganizovali akci až do kuchyně – Paulovič 0:1. Domácí nejlépe probrala akce Najmana, který se v závěru třetiny ocitl těsně před Frodlem, ale stihl zamíchat pukem a procedil puk těsně za čáru.

Domácí to nabudilo, po změně stran přidali, vynutili si řadu faulů a dali dvě branky. Nejdřív dobře dorážek Kotala a pak i P. Kousal. Zápas však ve třetí třetině hosté zdramatizovali. Autorem branky byl Ciencala, který do loňska oblékal právě boleslavský dres, teď se ale poprvé trefil v řadách nového chlebodárce. A ne naposledy… Za chvíli bylo už vyrovnáno, když Paulovič dal svůj druhý a opět pohodlný gól do odkryté klece. A čtyři minuty před koncem dokonal obrat opět Ciencala, pro kterého to tedy byl hodně povedený návrat na led bruslařů.

Ti ztratili už druhý zápas v řadě a napravit to mohou v úterý, kdy opět doma hostí Kometu Brno (17:30).

Trenéři po utkání:

Pavel Patera (BK Mladá Boleslav): První dvě třetiny jsme hráli velmi dobře, nezlomil nás ani gól, který jsme dostali. Šli jsme si trpělivě za vyrovnáním a pak za otočením výsledku. Třetí třetina se hodnotí hůř, nemohli jsme se dostat do hry, protože jsme udělali úplně jasné zbytečné fauly. Byli jsme hloupí a za to jsme byli správně potrestáni.

Richard Král (HC Dynamo Pardubice): Dali jsem rychlý gól, který nám paradoxně ublížil a uspal nás. Dvě třetiny byla Boleslav lepší, hráči měli lepší pohyb, byli daleko rychlejší v osobních soubojích. Měli jsme s tím obrovské problémy, oni nás přehrávali. Ve třetí třetině jsme udělali změny v útočných formacích. Z naší strany byla třetí třetina taková, jakou jsme si představovali, odehráli jsme ji tak, jak jsme chtěli. Je to super pro tým, který ukázal charakter, že i z 1:3 je možné stav otočit.

BK Mladá Boleslav – Dynamo Pardubice 3:4 (1:1, 2:0, 0:3). Branky a nahrávky: 19. Najman (Kelemen, P. Kousal), 22. Kotala (Pýcha, Adam Raška I), 37. P. Kousal (Pýcha, Claireaux) – 1. Paulovič (Košťálek), 46. Cienciala (Camara), 49. Paulovič (Robertson, Rohlík), 56. Cienciala (Říčka). Rozhodčí: Lacina, Veselý – Zíka, Šimánek. Diváků: 2763.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Bernad, Ševc, Pýcha, Jánošík, D. Moravec, Pláněk, Šidlík – Lunter, Adam Raška I, Šťastný – Kelemen, Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský.

Pardubice: Frodl – Mikuš, Košťálek, Robertson, Nakládal, Vála, J. Kolář, Hrádek – R. Kousal, Paulovič, Camara – A. Musil, Poulíček, Blümel – Říčka, Cienciala, Hecl – Koffer, Anděl, Rohlík.