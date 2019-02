Karlovy Vary - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli ve Varech na nájezdy a dotáhli se na ně bodově a dokonce je přeskočili.

Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav 2:3 SN

Play out hokejové extraligy je ve své polovině a na konci tabulky se krčí karlovarská Energie. Mladoboleslavští si dokázali odvést dva body za vítězství 3:2 po nájezdech.

První třetina branku nepřinesla, ale k vidění bylo dost šancí. Hned v úvodu bylo rušno před Mensatorem, když se sám před karlovarským gólmanem zjevil Richard Král, ale na jedničku mezi tyčemi Energie si nepřišel.

NA druhé straně zahrozili dva hráči. Nejprve Hřebejk, který nedokázal uklidit kotouč do prázdné branky a v 16. minutě Hluchý. Ten byl ale při nájezdu tísněn a Schwarz měl snaží úlohu.

Ve druhé části padly hned čtyři branky. Na začátku 23. minuty ujeli Melenovský a Pech v oslabení. První jmenovaný vypálil a druhý už neměl problém zasunout puk za vyjetého Schwarze. Ve 26. minutě bylo vyrovnáno. Handlovský se objevil mezi kruhy a z otočky vypálil.

Ve 29. minutě dostali energetici pořádnou sprchu. Pabiška dostal namazáno od Krále a hosté rázem vedli. Jenomže ve 31: minutě už zase svítil na ukazateli skóre vyrovnaný stav. Při vyloučení Sýkory nabil na modré Jakub Čutta a propálil všechno co mu stálo v cestě.

Ve 46. minutě dostala Boleslav výhodu v podobě trestného střílení po faulu na Krále. Exekuce se ujal Vrbata, ale puk mu před Mensatorem odskočil a k ohrožení domácí branky ani nedošlo.

V 53. minutě zase jeli dva na jednoho domácí borci. Přesněji Skladaný s Dejem. Prvně jmenovaný přihrával a druhý jemně tečoval. Schwarz se nenechal překvapit a zastal plachtící kotouč lapačkou.

Šedesát minut vítěze neurčilo a tak se muselo prodlužovat. Za zmínku stojí jenom vyloučení dvou hráčů Mladé Boleslavi. Jak Macho, tak Floro šli předčasně pod sprchy za úder do oblasti hlavy a krku. Bohužel pro domácí, tato přesilovka vyzněla do prázdna.

O bonusovém bodu musely rozhodnout nájezdy. V těch měli více štěstí borci z Mladé Boleslavi, přesněji Sýkora a Nouza.

Jiří Šejba (Boleslav): Se dvěma body jsme velice spokojení. Podařilo se nám otočit utkání a Vary z toho byly trochu překvapené. Dělali jsme chyby a byli jsme vyloučení. Následně domácí vyrovnali. Nicméně jsme velice rádi, že jsme vyhráli a že už nejsme poslední. Je to zásluhou výborně chytající Schwarze.



Václav Baďouček (Vary): První třetina byla vyrovnaná. V oslabení jsme šli do vedení, ale dovolili jsme hostům zápas otočit. Ztráceli jsme hodně puků a dělali zbytečné chyby. Ve třetí třetině jsme měli štěstí, že Boleslav nedala nájezd, ale my jsme nedali moře šancí. Schwarz byl nepřekonatelný. Bod jsme si mohli vzít v přesilovce v prodloužení, ale tato početní výhoda čtyři na tři a následně pět na tři byla jenom obrazem toho, v jakém rozpoložení kluci jsou.

Branky a nahrávky: 23. Pech (Melenovský), 31. Čutta (Melenovský) – 26. Handlovský (Sýkora), 29. Pabiška (Král, Lehikoinen), nájezd Sýkora.



Rozhodčí: Jebavý, Homola – Ritrich, Guth. Vyloučení: 7:9 + Schwarz 10. min, Macho a Frolo oba 5+do konce (všichni MB). Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 2449.



Energie Karlovy Vary: Mensator – Němec, Čutta, Prošek, Nosek, Loginov, Dobroň, od 24. Parýzek, Mucha – Hluchý, Košťál, Hřebejk, Skuhravý, Pech, Kumstát, Melenovský, Dej, Skladaný, od 24. Kuběna, Čachotský, Balázs. Trenér: Paleček.



Ml. Boleslav: Schwarz – Jindra, Lehikoinen, Žabka, Kasík, Kubeš, Duben, Jiruš, Frolo – Bahenský, Handlovský, Vrbata, Gajovský, Pabiška, Sup, Macho, Sýkora, Boháč, Fabuš, Král, Nouza. Trenér: Tlačil.