Hokejisté Mladé Boleslavi sice v zápase s karlovarskou Energií prohrávali už 0:2, nakonec se ale mohli radovat z konečného výsledku 4:2. Generálku před startem nové extraligové sezony tak zvládli vítězně. Nakonec šlo o poslední přípravné utkání před sezonou – zrušený zápas s Hradcem Králové se totiž dohrávat nebude.

„Myslím, že jsme do toho dali všechno, co jsme mohli. Tohle byl poslední zkušební zápas a víme, na čem zapracovat. Určitě budeme mít ještě spoustu videí, protože to nebylo perfektní. A za osm dní na to vlétneme zostra,“ řekl po zápase autor jedné z branek Petr Čajka. Pro něj šlo o první trefu v mladoboleslavském dresu. „Myslím si, že pro mě samotného je to motivace. Je fajn, že se to povedlo před startem extraligy. Byl jsem už dost zápasů bez gólu. Jsem rád, že to tam padlo, a že se podařilo vyhrát,“ hlásil Čajka po zápase.

A dodal: „Myslím si, že je to hodně důležitá výhra před začátkem sezóny. Pomůže nám to skrze sebevědomí. Ze začátku jsme v těch přípravných zápasech nehráli tak, jak bychom my sami a trenéři chtěli. Takže vyhrát poslední zápas přípravy je pro nás hodně důležité. Těší mě, že i po našem dobrém startu, který jsme měli, a kdy jsme nějakou náhodou prohrávali 0:2, jsme se nenechali položit a z 0:2 jsme nakonec otočili na 4:2. Skóre neodpovídalo naší hře. Takže za mě super výkon, jsem na kluky pyšný.“

Kouč David Havíř pak zápas zhodnotil takto: „Byl to pro nás poslední zápas přípravy, který je samozřejmě vždycky lepší vyhrát, a to se nám také povedlo. Jsme i rádi za ten průběh, měli jsme dobrý vstup do první třetiny. Potom jsme sice prohrávali 0:2, ale byli jsme sebevědomí a podařilo se nám celý zápas otočit. I proto to hodnotíme pozitivně. Objevovali se tam věci z playbooku, co potřebujeme hrát a chceme se jimi v sezoně prezentovat.“

BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 4:2

Branky a nahrávky: 35. Čajka (Pyrochta, Lakatoš), 36. Lakatoš (Pyrochta, Fořt), 42. Doležal (Hradec, Buchtele), 60. Dvořáček (Čajka) – 12. Jaks (Redlich), 31. Salsten (Jaks, Mamčics). Rozhodčí: Zeliska, Šindel – Lhotský, Hnát. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 496.

Boleslav: Furch – Pyrochta, Čech, Gewiese, Lintuniemi, Jánošík, Pavlík – Skalický, Fořt, Lakatoš – Buchtele, Hradec, Doležal – Malát, Čajka, Rekonen – Dvořáček, Závora, Stránský.