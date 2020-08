Jak probíhá příprava na sezónu?

Na ledě jsme od dvacátého července. Začínáme čtvrtý týden přípravy. Trénovali jsme v Liberci na zimním stadionu, kde máme k dispozici veškeré zázemí. Chodíme na led dvakrát denně třikrát v týdnu. Dále máme nějaké dovednostní tréninky, silové tréninky probíhají v posilovně pod dohledem kondičního trenéra. Příprava probíhá podle plánu, ale dodržujeme pochopitelně nastavená hygienická nařízení. Jsme obezřetní, bezpečnost nechceme podcenit.

Jak to vypadá se sestavou?

Podařilo se nám zachovat zdravé jádro týmu, na něj se nabalí ti mladí kluci, které tady máme. Jsme farmou Bílých Tygrů, na tom se vůbec nic nemění. V sezóně 2020-2021 budou u nás dostávat prostor mladí kluci, kteří musí ukázat, že na Chance ligu mají. Máme tu i hráče na zkoušku, kteří se musí o místo v základní sestavě poprat. Věřím, že budeme mít díky spolupráci s Libercem dobrý tým.

Jaké jsou týmové cíle?

Každý klub má cíl dostat se do play-off. U nás to máme nastavené stejně. Víme, že soutěž bude hodně náročná. Navíc letos je velký strašák sestup, tři nejhorší týmy sestupují přímo a čtvrtý nejhorší hraje baráž. Díky tomu, že se nám zůstala kostra týmu, bychom měli být zkušenější. Chceme atakovat pozice pro play-off.

Kdo by měl patřit mezi lídry?

Máme tady ostřílené borce jako Petra Kolmanna, Lukáše Pabišku, Daniela Špačka nebo Adama Dlouhého. V přípravě máme další dva starší hráče, se kterými jednáme o doplnění kádru. Tato jednání jsou závislá na financích.

Od nich by měli získávat zkušenosti mladí hokejisté?

Ano, tímto způsobem to tu máme nastavené už delší dobu. Přechod mezi mládežnickým a seniorským hokejem není jednoduchý, a proto tu držíme zkušenější hráče, kteří mohou mladým pomáhat a předávat cenné rady a zkušenosti. Ti starší hráči se jim snaží přechod do dospělého hokeje usnadnit, a pak už je to na každém jedinci.

Přináší tento systém úspěch?

Já si myslím, že ano. Plno mladých hráčů je v hlavním týmu Liberce nebo bojuje o místo v kádru. Věřím, že i v budoucnu bude hodně mladíků v Liberci. Je to tygří cesta, kterou jsme se vydali.

Benátkám se zrušily první dva přípravné zápasy, je to komplikace?

Každé přípravné utkání je pro tým dobré, hráče vidíme v ostrém zápase. S tím, že se zrušily dva zápasy, jsme si poradili. V rámci tréninku jsme udělali nějaká modelová utkání, aby z toho kluci úplně nevypadli. Hledáme ještě náhradní termíny pro přípravné zápasy. Času před začátkem soutěže je relativně ještě dost.

V úterý hrajete proti Vrchlabí. Máme jasno ohledně sestavy?

Máme tu hráče, které chceme vidět v zápase, další bojují o místo. Navíc chceme dát prostor mladým. Někteří hráči budou hrát o svou budoucnost v Benátkách .

Soupiska Benátek nad Jizerou

Brankáři: Matěj Žajdlík, Jakub Hrstka.

Obránci: Petr Kolmann, Jakub Šedivý, Filip Kovář, David Aubrecht, Petr Had, Martin Böhm, Adam Charvát.

Útočníci: Daniel Špaček, Adam Dlouhý, Michael Drábek, Petr Wiencek, Lukáš Pabiška, Vojtěch Jiruš, Petr Šafařovský, Dominik Šeliga, Jan Cikhart, Jan Žemba, Filip Jansa.