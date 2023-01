Ačkoliv nastupuje v defenzivě, vždy tomu tak nebylo. „Když jsem byl malý, tak jsem hrál v útoku. Potom mě ale táta přendal do obrany.“ A právě otec, jenž působil v NHL, KHL a vyhrál dvakrát mistrovství světa juniorů, Vaška výrazně ovlivňuje. „Tátu chci vždy porazit. Když spolu něco doma hrajeme, tak nerad prohrávám. Chtěl bych to dotáhnout dále než on.“ Po otci podědil i číslo dresu, nastupuje se šťastnou třináctkou, přičemž 13. se také narodil.

„Podobní jsem si s tátou v bruslení, to mám velmi šikovné. On měl ale také dobré rozhodování, zatímco já jsem v něm teď dobře nepůsobil,“ přiznal hokejista, který na minulé ODM 2020 soutěžil v rychlobruslení a vybojoval stříbrnou medaili v soutěži družstev. „Rychlost mě zdobí asi nejvíce,“ prozradil Nedorost junior svou silnou stránku obdivovatel Connora McDavida, Sidneyho Crosbyho či Patricka Kanea. „Na MS do 20 let se mi ale také líbil třeba David Špaček, ten byl výborný. Z obránců je v současnosti mým vzorem Cale Makar z Colorada,“ doplnil.

Zajímavostí rovněž je, že před třemi lety na této multisportovní akci reprezentoval kraj Jihočeský. A právě na tento tým narazil ve vzájemném utkání na vrchlabském stadionu. Vítězně ze zápasu odcházel Nedorost, Středočeši zvítězili 5:1. „Porazili jsme kluky, se kterými jsem dlouho hrál, to je nádherný pocit. Asi tři čtvrtě týmu tam tvoří kluci, které znám od přípravky. Je skvělé si proti nim zahrát.“ Chybět nemohlo ani drobné špičkování. „Sešli jsme se za bránou a trochu se pobavili,“ pravil s úsměvem.

Hokejisté ze středních Čech si tak připsali druhé vítězství v řadě, ale do semifinále již neproklouznou. „Velká škoda, že jsme zaspali první den,“ zalitoval Nedorost, kterého přijela podpořit celá rodina. Hokeji se věnuje také mladší bratr Adam, který hraje stejně jako Vašek za Boleslav, a kariéru nyní startuje i nejmladší Benjamin. Do zbytku sezony si produktivní obránce přeje především týmový úspěch. „Chtěli bychom skončit v tabulce co nejvýše,“ uzavřel boleslavský talent.

Autor: Martin Dřevínek