Podle původního plánu mělo semifinále začít o víkendu 3. a 4. dubna, vzhledem k bleskovému průběhu čtvrtfinálových sérií se ale ještě objevily informace o možném posunu na dřívější termín. Záležet bude na domluvě klubů, vedení extraligy a také televizních společností, které drží práva na přenosy ze zápasů.

Tak jako tak ale platí, že po základní části třetí Mladá Boleslav poměří síly s druhými Oceláři z Třince. Třinečtí mířili celou sezonu na Prezidentský pohár, v závěru ale polevili (i vzhledem k tragické události v rodině kapitána Petra Vrány) a nakonec je přeskočila Sparta. Slezané tak obsadili stříbrnou příčku.

Ve čtvrtfinále je čekal souboj s brněnskou Kometou. Série mezi dvěma posledními extraligovými mistry nabrala velmi rychlý spád – Oceláři doma spláchli Brno 5:0 a 7:2 a postup jistili venkovními výhrami dvakrát 4:1.

Z celkových dvaceti branek dosáhli Oceláři hned osmi v početních výhodách – stejně jako Mladá Boleslav. Bruslaři však k osmi gólům potřebovali o jednu početní výhodu víc, proto jsou Třinečtí o chloupek lepší v procentuální úspěšnosti. Každopádně ale oba týmy co do využívání přesilových her zazářily a patří jim první a druhá příčka v týmových statistikách.

Hned trojice hráčů týmu s drakem ve znaku pobrala v sérii proti Kometě šest kanadských bodů. Nejlepší střelec základní části Matěj Stránský zapsal dva góly a čtyři asistence, nejproduktivnější bek dlouhodobé fáze Martin Gernát zakončil čtvrtfinále s bilancí 1+5 a šesti asistencemi pomohl Brno vyřídit centr Michael Špaček.

V rozhodujícím čtvrtém utkání se dvěma brankami blýskl jiný útočník Patrik Hrehorčák. Podle něj ale rychlá čtyřzápasová série nebyla snadná: „Výsledkově to sice vypadá trochu jinak, zápasy ale byly hodně těžké fyzicky i psychicky. Nám se povedlo dát branky skoro ze všech šancí, které jsme měli, to nám hodně pomohlo.“

Do semifinále půjdou Oceláři sebevědomí, věřit si ale může i Boleslav. A nejen proto, že taktéž zvládla první sérii vyřazovací fáze v nejkratším čase, ale i proto, že s Třincem se jí letos dařilo. Bruslaři vyhráli všechny čtyři vzájemné duely v základní části – nejprve vyloupili Werk Arénu po výhře 4:3 na nájezdy, potom vyhráli dvakrát doma 3:2 a v předposledním kole při prohozeném pořadatelství, a tedy znovu na ledě mladoboleslavského stadionu, uspěli poměrem 4:3.

Jak to dopadne teď, když se spolu oba týmy porvou o lístek do finále? Série slibující parádní hokej začne každopádně na třineckém ledě, o přesném čase ale ještě není zcela rozhodnuto.