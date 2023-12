Utkání na ledě pražské Kobry bylo pro benátecké hokejisty podobné tomu předcházejícímu v Mostě. Ani jednou nešli svěřenci trenéra Nováka do vedení, vždy dotahovali a stejně jako na severu Čech, třikrát inkasovali v početní nevýhodě. Rozhodujícím momentem se ukázaly dvě slepené branky na začátku třetí třetiny, na něž sice v závěru dokázal odpovědět svoji druhou brankou v zápase navrátilec do sestavy Jankovský. Poslední slovo ale patřilo exbenáteckému Bříškovi, který v přesilové hře v poslední minutě dal pečeť na vítězství Pražanů, kteří svému soupeři odskočili na sedmibodový rozdíl.

HC Benátky - ilustrační foto | Foto: Anton Martinec

Do samotného zápasu už mohli benátečtí trenéři využít služeb nejproduktivnějšího hráče Jankovského, vracejícího se po zranění i nejlepšího střelce Šafránka. Naopak těsně před utkáním se zranil obránce Lytvynov, hosté tak museli nastoupit pouze s pěti obránci.

Hned v úvodu byl na trestnou lavici poslán benátecký Kučera a hosty čekaly perné chvilky. Středočeský tým sice dokázal oslabení ubránit, chvíli poté ale inkasoval. Z levého kruhu zakončoval Nagy, který pověsil kotouč přesně nad Brázdilovo rameno.

I nadále byla Kobra lepším týmem a byl to zejména Brázdil, kdo měl plné ruce i nohy práce. Růžky vystrkovali také benátečtí hráči. Havlas ještě proti Ondríkovi neuspěl. Ve 13. minutě pláchl po pravém křídle Jankovský, který střelou mezi betony brankáře Kobry srovnal stav.

Následně se znovu zaskvěl Ondrík po dorážce Havlase z těsné blízkosti. V závěru první třetiny byla několikrát posunuta branka za Brázdilovými zády. Jelikož nebyla sjednána rychlá náprava, první třetina se musela dohrávat po nucené pauze. Ta situaci kolem brankoviště příliš nezměnila. Pykali za to ale hosté, Brázdil byl vyloučen za úmyslné posunutí branky. Chvíli před tím se odebral na trestnou lavici také Mašek a za následné protesty obdržela menší trest i benátecká střídačka. Na domácí tak čekala dlouhá dvojnásobná přesilovka.

Braničtí hráči obléhali Brázdilovu branku, benátecká obrana ale odolávala. Přesilová hra se domácímu týmu přenášela také do druhé třetiny a právě v prvních deseti minutách si Pražané vytvořili velký tlak. Famózním zákrokem ale Brázdil vychytal Dominika Nováka. Ani on už ale nestačil na přesnou Vlčkovu přesilovkovou trefu, na níž přes clonu urostlého Urbana prakticky neviděl. Benáteckým hráčům se podařilo vyrovnat v závěru druhé periody. Jankovský oslovil přesnou přihrávkou na kruhu stojícího Šafránka, cestě v puku do sítě nezabránil ani rychlý Ondríkův přesun.

Hned na začátku třetí třetiny byl vyloučen hostující Havlas. Zkušený obránce Šteiner nejprve orazítkoval břevno. V závěru početní výhody našel Bříška přesnou přihrávkou nastavenou hůl Šťastného, který jen doklepl puk do branky. Po tomto gólu brankář Brázdil odjel na střídačku a mezi tyče putoval Hradiský. Ten udržel čisté konto pouhé čtyři minuty. Po velkém závaru před jeho brankou vyšťoural kotouč Tichý a poslal svůj tým do trháku.

Benátečtí však neskládali zbraně. Nejprve Zumr pohořel na Ondríkovi, který poté vychytal i únik Kučery. Následně byl vyloučen domácí Urban, hosté ale nenaložili s přesilovou hrou vůbec dobře. Chvíli po jejím skončení ale vyrazil Ondrík Klodnerovu střelu od modré čáry pouze před Jankovského, který vrátil svůj tým zpět do hry. V témže čase byl navíc vyloučen obránce Pražanů Horáček, přesilové hry se ale Benátkám vůbec nedařily.

Oproti tomu Kobra byla v početních výhodách velmi efektivní. V poslední minutě využil faulu Klodnera Bříška, který chytrou střelou z mezikruží rozhodl zápas.

Trenéři po utkání

Miloslav Šeba, Kobra: Oba soupeři jsou velmi vyrovnaní. Benátkám jsme vyhověli, když měli marodku, proto jsme tento zápas dohrávali v pondělí, což je nezvyklé, protože před tím v neděli se moc netrénuje. Dlouho byl stav srovnaný. Hostující brankář Brázdil chytal velmi dobře, měl asi sedmatřicet zásahů, než odešel z brány. Měli jsme problém ho překonat. Řekl bych, že herně jsme byli o trochu lepší, takže jsme vyhráli zaslouženě.

Martin Novák, Benátky: Celý dnešní zápas jsme hráli do kopce. Bylo to strašně těžké utkání na psychiku trenérů i hráčů. Připadáme si, že jsme v jiném světě. Zázemí, ukotvení branek i nastavení celého zápasu, bylo dnes divné. Hokej se ale hraje na góly, kterých jsme dali méně. Znovu jsme soupeři darovali hrozně moc přesilových her a ten toho využil. Musíme méně faulovat, střílet více gólů, jinak to nebude fungovat.

HC Kobra Praha – HC Benátky nad Jizerou 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Branky: 7. Nagy (Míšek, Horáček), 29. Vlček (Šteiner, Bříška), 43. Šťastný (Bříška, Šteiner), 47. Tichý (Míšek, Nagy), 60. Bříška (Šťastný) – 13. Jankovský (Klodner), 39. Šafránek (Jankovský, Zumr), 54. Jankovský (Klodner, Zumr). Vyloučení: 6:9. Využití: 3:0. Rozhodčí: Kosnar – Hošťálek, Rubáš. Diváci: 79.

Kobra Praha: Ondrík – Šteiner, Stejskal, Duda, Holý, Dráb, Horáček – Bříška, Šťastný, Vlček – Novák, Urban, Houška – Nagy, Tichý, Míšek.

Benátky: Brázdil (43. Hradiský) – Antoš, Klodner, Mašek, Kliment, Němeček – Jankovský, Šafránek, Zumr – Kučera, Havlas, Hozák – Dvořák, Vágner, Hruška - Plíšek.