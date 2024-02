/FOTOGALERIE/ Hokejistům Mladé Boleslavi se na vítěznou třízápasovou sérii po reprezentační přestávce navázat nedařilo. V Karlových Varech nezachytili v souboji tabulkových sousedů úvod a prohráli 1:4.

HC Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav 4:1 (4:0, 0:0, 0:1). | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

Středočeši neměli pro zápas k dispozici druhého brankáře Filipa Novotného. Záda tak Janu Růžičkovi kryl osmnáctiletý junior David Hora. A ani sám nečekal, že už v čase 4:48 půjde na led při své extraligové premiéře.

Jeho zkušenější kolega Růžička, totiž z prvních čtyř střel inkasoval hned třikrát a pakoval se za stavu 3:0 pro domácí na střídačku. Mladíček Hora sice ze třetí střely na svou branku inkasoval, když mu puk mezi betony procedil Havlín, ale do konce zápasu už ani jednou neinkasoval.

Svou premiéru v nejvyšší české mužské soutěži sice zakončil s porážkou 1:4, svůj minizápas však měl na remíze 1:1. Za Bruslaře totiž v závěru korigoval kapitán Adam Jánošík, který se gólově prosadil po padesátizápasovém půstu. Zpět k Horovi, ten si připsal v součtu 26 úspěšných zákroků a zápas ukončil na čísle 96,15 v kolonce úspěšnosti zákroků.

Václav Eismann zvládl svou premiéru v roli hlavního kouče Karlovarských na jedničku a po zápase mohl být spokojený: "Pohyb, pokora, pracovitost. To byly atributy, které drželo naše mužstvo pevně v rukách. Nám se povedl vstup do utkání. Soupeř zatlačil ve druhé třetině, nám se to podařilo ustát a odvedli jsme utkání zaslouženě do vítězného konce. Do kabiny patří pochvala hráčům."

Richard Král z boleslavské strany měl pochopitelně jiné dojmy: "My jsme k zápasu přistoupili jak k nějakému valentýnskému přáteláčku. Byli jsem bez pohybu, bez koncentrace. Víceméně za deset minut bylo po zápase. Pak už se jen dohrávalo."

HC Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav 4:1

Branky a nahrávky: 1. Bartejs, 4. Jiskra (Procházka, Mikyska), 5. Kružík (Redlich, Stříteský), 11. Havlín (Jiskra, Kružík) – 57. Jánošík (Pavlík, Stránský). Rozhodčí: Ondráček, Šindel – Brejcha, Svoboda. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 4265.

Vary: Frodl – Bartejs, Huttula, McFadden, Stříteský, Mikyska, Havlín, Dlapa – Jiskra, Černoch, Procházka – Rachůnek, Gríger, Beránek – Kangasniemi, Hladonik, Koffer – Redlich, Kofroň, Kružík.

Boleslav: Růžička (5. Hora) – Pyrochta, Bernad, Jánošík, Pavlík, Čech, Lintuniemi, Štibingr – Skalický, Roman, Lantoši – Dvořáček, Järvinen, Rohdin – Krivošík, Malát, Hradec – Pitule, Stránský, Malínek.