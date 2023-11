Hokejisté BK Mladá Boleslav vyzvou v dalším kole extraligy v úterý na domácím ledě pardubické Dynamo.

Ilustrační foto | Foto: Jan Pavlíček

Bod proti Třinci, dva body z Kladna… jak bude tato posloupnost v podání hokejistů Mladé Boleslavi pokračovat? Svěřenci trenéra Krále by si určitě přáli, aby vzestupná tendence pokračovala v úterý tříbodovým ziskem. V cestě jim však bude stát soupeř z nejtěžších, a sice první tým extraligové tabulky z Pardubic.

Dynamo nejen v letošní sezoně těží hlavně z toho, že první tři útoky jsou nesmírně vyrovnané. Každý člen jedné z těchto třech formací by v jiném extraligovém mužstvu patřil do elitní formace. I proto je těžké vybírat jednotlivce, takže se podíváme rovnou na celý útočný trojlístek. První trojice: Tomáš Hyka - Lukáš Sedlák - Robert Říčka vyniká v rychlosti hry, všichni hráči navíc disponují solidní střelou, přesto by koncovým hráčem měl být především Robert Říčka. Kdybychom měli jedním slovem popsat formaci druhou, pak by to jednoznačně bylo slovo zkušenost. To je trojice: Lukáš Radil - Tomáš Zohorna - Robert Kousal, z níž letos září hlavně třiatřicetiletý Lukáš Radil. Ten je nejproduktivnějším hráčem svého týmu, napříč extraligou se lépe bodově daří už jen libereckému Filippimu.

Oslabené Benátky přemohly tabulkového souseda

Třetí formace: Martin Kaut - Adam Musil - David Cienciala. Tato trojka ještě není na svém výkonnostním vrcholu - Musil se teprve nedávno vrátil do hry po zranění a několik zápasů vynechal také Kaut. V posledních zápasech se ale zdá, že to do sebe začíná zapadat. Nebezpeční jsou ale i hráči ze čtvrté formace, podpora útoku může přijít i z obranných řad a to od Petera Čerešňáka nebo Jana Košťálka. Vyloženě defenzivní práci odvádí útočník Patrik Poulíček či dva psi obranáři - David Musil a Tomáš Dvořák.

V 10. kole se na ledě Pardubic v prvním vzájemném utkání radovalo Dynamo z výhry 3:1. Šance na odvetu začíná ve Ško-Energo Areně v úterý v 17.30 hodin.