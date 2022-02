Dalších branek se návštěva dvou stovek diváků dočkala až krátce po polovině zápasu. Nejprve se v přesilové hře prosadil šikovnou tečí domácí Klapka. Hned o minutu později ovšem měla k dispozici početní výhodu také Třebíč a Dočekal vrátil hostujícím barvám vedení – 1:2

V závěru prostřední části mohly Benátky znovu vyrovnat, ale chybu Mičána nedokázal Čermák potrestat. Naopak, v úvodu závěrečné třetiny Šťovíček usměrnil kotouč za záda bezmocného gólmana domácích a definitivně rozhodl o tom, že tři body poputují na Vysočinu – 1:3.

„Dnes se ukázalo v plné nahotě to, co nás sráží celou sezonu, a to je naše produktivita. Hrajeme proti nejlepšímu týmu Chance ligy. Utkání, které je herně vyrovnané, prohrajeme, neboť neproměníme šance. Je to pro nás tvrdá realita," smutnil po utkání trenér Benátek Valdemar Jiruš.

Domácí hráče ostatně cenil i jeho hostující protějšek. „Pokud jde o individuální schopnosti, prokázaly Benátky velkou kvalitu. Důležitým okamžikem byla naše druhá branka. Ve třetí třetině už jsme měli hru pod kontrolou,“ pochvaloval si kouč Horácké Slavie Kamil Pokorný.

A ještě dodal. „Chtěli jsme odčinit domácí zápas s Kolínem, který se nám vůbec nepovedl. Několikrát nás v brance podržel Honza Mičán, naše vítězství ovšem bylo zasloužené,“ sdělil lodivod Třebíče.

Benátky n. J. - Třebíč 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 33. Klapka (Čermák, Dušek) – 7. Střondala (Forman, Dočekal), 34. Dočekal (Střondala, Vodný), 45. Šťovíček (Tureček, Sklenář). Rozhodčí: Jechoutek, Wagner – Coubal, Kokrment. Vyloučení: 1:6. Využití: 1:1. Diváci: 201.

Benátky: Král - Štibingr, Aubrecht, Bukač, Dvořák, Hampl, Kunst - Klapka, Dušek, Špaček - Dlouhý, Čederle, Vojtěch Jiruš - Čermák, Jansa, Wiencek - Křepelka, Kalaj, Vomáčka.

1. Litoměřice 42 29 3 1 9 157:108 94

2. Třebíč 42 24 6 3 9 126:83 87

3. Vsetín 41 25 1 3 12 148:101 80

4. Jihlava 42 24 3 2 13 153:116 80

5. Sokolov 40 21 4 2 13 130:100 73

6. Kolín 43 20 3 2 18 125:125 68

7. Prostějov 41 19 3 4 15 136:118 67

8. Přerov 40 16 6 4 14 117:90 64

9. Slavia Praha 42 17 5 3 17 136:126 64

10. Fr.-Místek 41 18 2 6 15 128:125 64

11. Šumperk 42 15 5 7 15 142:126 62

12. Poruba 41 15 5 7 14 131:119 62

13. Vrchlabí 40 14 8 4 14 114:110 62

14. Ústí n. L. 42 15 5 7 15 120:133 62

15. Benátky n. J. 41 14 0 2 25 98:120 44

16. Havířov 42 7 3 5 27 95:143 32

17. Kadaň 48 0 0 0 48 26:239 0