Po zápase jste se celkem na dlouho zavřeli v kabině. Bylo tam hodně dusno? Ne, to nebylo dusno, ale museli jsme si nalít čistého vína. Musíme si uvědomit, že hrát jako proti Kladnu, tak tudy cesta nevede. Nechceme za týden končit sezonu, chceme se dostat co nejdál. A na to ta hra musí vypadat úplně jinak.

Střelecky jste dominovali, ale nedovedli jste vstřelit ani gól. Kde byl problém?

Neodehráli jsme dobrý zápas. Snažili jsme se chodit do brány, ale bylo to málo. Přeskakovali nám hráče, nedokázali jsme puky dorazit a tlak byl takový jalový. Kladno jsme pustili do několika protiútoků, kterými nás potrestalo.

Jak se vám jevil brankář Bow, který vás už podruhé vychytal?

Je to velký brankář, který se dovede dobře roztáhnout. I když střelu třeba nevidí, tak ho to trefuje. Chytá velmi dobře.

Baráž není pořád jistá, Kladno ji odmítlo v derby se střelecky marnou Boleslaví

Prezentovali jste se celkem sympatickým bruslivým hokejem, sám jste byl v dobrém vidět. Jak jste se osobně cítil?

Chceme se připravit na vyřazovací boje. Ale osobně z toho dobrý pocit nemám. Opticky to mohlo vypadat dobře, ale ve skóre nám svítí nula. Nedá se nic dělat.

Proti Kladnu jste podruhé vyšli střelecky na prázdno. To není úplně dobrá vizitka…

No vůbec to není dobrá vizitka! S tím už nic neuděláme. Je vidět, že se v koncovce trápíme, kolikrát máme zápasy s nulou.

Sám jste v Kladně vyrostl. Bylo pro vás zvláštní, že jste na zápas s Kladnem musel jet až do Chomutova?

Je to škoda. Ta situace si to holt vyžádala. Kladenští se s tím poprali celkem dobře, jezdí jim i fanoušci. Chápu, že to museli řešit rychle, v Chomutově našli důstojné zázemí. Je mi líto jen fanoušků, kteří musí jezdit na každý zápas hodinu.

Jan Šejhl