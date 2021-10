„Od začátku jsme si šli trpělivě za třemi body. Sice nám to tam padlo až ve druhé třetině, ale buďme rádi, že padlo. Celý zápas jsme byli lepší a zaslouženě jsme vyhráli,“ hodnotil zápas kouč domácích Pavel Patera.

Bruslaři celý zápas rozhodli během jediné půlminuty ve třetí třetině. To se nejprve v přesilovce prosadil Kotala a hned z dalšího útoku přidal parádní branku Pavel Kousal. Hosté ještě deset minut před koncem snížili Vondráčkem, ale více už zvládnout nedokázali.

Hokejisté Boleslavi potvrdili proti Karlovým Varům roli favorita a na domácím ledě zdolali svého soupeře 3:1. Od začátku zápasu do svého soupeře bušili, třeba v první třetině byl poměr střel 20:3, ale prvního gólu se Ško-Energo Aréna dočkala až v závěru druhé periody, kdy se Bičevskis dostal k odraženému puku a poslal je za Novotného záda.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.