Mladá Boleslav šla do utkání s jasným cílem - navázat na pětizápasovou bodovou sérii a udržet si třetí místo tabulky. Brno zase hnal za dalším pokusem o výhru sobotní výprask Českým Budějovicím, Kometa nováčka ligy smetla 10:4.

Na podobné ofenzivní žně si ovšem oba tábory musely nechat zajít chuť. Činili se především brankáři, na straně Mladé Boleslavi Jan Růžička, hosty držel Karel Vejmelka. Úvodní třetina gól nepřinesla, domácím nevyšly dvě početní výhody.

Co se ovšem Mladé Boleslavi nepodařilo v první dvacetiminutovce, to zvládla během prostřední části zápasu. V závěru třetí přesilovky poslal Valentin Claireaux puk před branku a Brandonu Aldersonovi stačilo jen nastavit čepel, od které se touš dostal do sítě.

V polovině zápasu měl mladoboleslavský nováček Claireaux na holi druhý gól, společně s Vejmelkou ale přehodil i branku. A když další slibnou příležitost Středočechů neproměnil ani Stránský, drželi svěřenci trenérského dua Radim Rulík – Pavel Patera po dvou třetinách těsný náskok 1:0.

Po druhé přestávce měli hráči Komety výhodu zkrácené přesilovky, jenže neuspěli. Naopak – místo radosti přibyla starost, na trestnou lavici usedl Dávid Bondra. A Mladé Boleslavi početní výhoda sedla podruhé, po dvou tečích se se štěstím prosadil David Šťasný, který tak zaznamenal svůj patnáctý gól v sezoně.

Brno se ve zbytku utkání snažilo o stáhnutí dvougólového manka, jenže hostům se nevedlo. V největší šanci selhal Valský, jenž netrefil prázdnou klec. Hosté to ještě zkoušeli i bez brankáře, ale power play se jim vymstila, skóre upravil do finální podoby 3:0 trefou do odkryté branky druhým zářezem v zápase David Šťastný.

„Hodnocení je určitě pozitivní, jsme spokojení. Ubojované zápasy jsou nejlepší. Přesilovkama jsme se dostali do hry a do tempa. Gólů možná mohlo být víc, ale častá vyloučení Brna nám pomohla hodně,“ řekl po duelu spokojený mladoboleslavský obránce Marek Hrbas.

Mladá Boleslav tak navázala na triumfy s Plzní a s Českými Budějovicemi a právě před Plzní (a Karlovými Vary) uhájí třetí příčku tabulky bez ohledu na výsledek obou tabulkově nejbližších soupeřů. Bolka navíc bodovala pošesté v řadě a s padesáti body po pětadvaceti kolech pokračuje v historicky nejúspěšnějších výkonech během extraligové základní části, tým zapsal už sedmnácté vítězství v sezoně.

„Nemáme konkrétní cíl, ale se třetím místem po půlce sezony můžeme být spokojení. Musíme vše směřovat k play off, aby tam naše výkony gradovaly. Když takhle budeme pokračovat, jedině dobře,“ dodal Hrbas.

Další bitva čeká na rozjetou zelenou lokomotivu ve středu, celek z města aut se představí na ledě dobře známého rivala z Liberce.

BK Mladá Boleslav - Kometa Brno 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 23. Alderson (Claireaux, Bernad), 43. Šťastný (Ševc, Jääskeläinen), 60. Šťastný. Rozhodčí: Hejduk, Obadal – Kajínek, Votrubec. Vyloučení: 3:7. Využití: 2:0. Střely: 40:20. Hráno bez diváků.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Hrbas, Ševc, Šidlík, Pláněk, Bernad, Fillman, Allen – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, Claireaux, Alderson – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský.

Kometa Brno: Vejmelka – F. Král, Pyrochta, Bartejs, Němec, Gulaši, Freibergs, Mlčák – Schneider, P. Holík, Mueller, Zaťovič, Brabenec, Klepiš – Valský, Kusko, L. Horký – Bondra, F. Dvořák, Šoustal.