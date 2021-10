Hokejistům Zlína se nedaří. Prohráli pětkrát po sobě a klesli na poslední příčku extraligové tabulky. Toho využila parta Mladé Boleslavi, která jejich trápení prodloužila vítězstvím 4:0. K výhře pomohl rychlý nástup, Boleslavští vedli dvoubrankovým rozdílem už po šesti minutách hry.

Hokejisté Zlína (v modrých dresech) v pátek večer na Zimním stadionu Luďka Čajky vyzvali Mladou Boleslav. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Krátce po půl šesté už na řadu přišel samotný zápas, do kterého lépe vlétli domácí. Z tlaku však neudeřili, hosté naopak po první pološanci šli do vedení. V čase 5:47 to už bylo 2:0 pro hosty. Do konce třetiny byly příležitosti na obou stranách, ani jedno z mužstev však skórovat nedokázalo.