Parádní tečka za velmi povedenou základní částí. Bruslaři zajížděli v neděli na led lídra tabulky, Sparty se ale nezalekli, a i v kombinované sestavě vyhráli 3:2. Stali se tak jediným týmem, který letos Pražané ani jednou nedokázali porazit za tři body. V zápase zazářil zaskakující gólman Marek Schwarz, dvěma trefami se blýskl také David Cienciala.

Mladá Boleslav vyhrála poslední kolo na Spartě. | Foto: Jan Pavlíček

Boleslav naskočila do posledního utkání základní části v hodně proměněném rozestavení. Poprvé v letošní sezoně naskočil mezi tyče Schwarz, v obraně chyběli Šidlík, dlouhodobě zraněný Hrbas i kapitán Ševc, volno dostal i nejproduktivnější hráč týmu Šťastný. Naopak do sestavy nastoupilo hned šest mládežníku z akademie Bruslařského klubu a podruhé v sezoně se do útoku posunul jinak bek Bernad, který navíc na dresu nesl kapitánské céčko.