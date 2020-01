Potřetí v letošní sezoně hokejové extraligy zkřížili hokejky hráči Mladé Boleslavi a pražské Sparty a ani na třetí pokus nenalezlo utkání svého vítěze v základní hrací šedesátiminutovce. Po nájezdech se nakonec, stejně jako v posledním střetnutí v Mladé Boleslavi, radovali sparťané.

Na rozdíl od dvou zmiňovaných zápasů tentokrát alespoň padaly góly. I když ani tentokrát to nebyla bůhvíjaká přestřelka. Nicméně zatímco v součtu dvou předchozích letošních vzájemných zápasů padly v základní hrací době tři góly, tentokrát v jednom zápase hned čtyři.

Hosté v pražské aréně hned dvakrát vedli. Jako první otevřel skóre ve 12. minutě Slovinec Žiga Jeglič, který v početní výhodě využil přihrávku Davida Šťastného. Domácí ale do první přestávky dokázali srovnat krok, když také v přesilovce odpověděl přesnou ranou od modré Jan Košťálek.

Vedení na domácí stranu mohl strhnout v samotném závěru druhého dějství, a to dokonce v oslabení, Michal Řepík, po jeho úniku ale předvedl zákrok večera hostující maskovaný muž v brankovišti Gašper Krošelj.

Podruhé poslal Bruslaře do vedení David Šťastný, který se prosadil střelou přes dva clonící domácí obránce. Už to vypadalo, že si Boleslavští dojdou ve svém prvním utkání nového roku pro tři body. V čase 56:53 však svým druhým přesilovkovým gólem večera poslal zápas potřetí v sezoně do prodloužení znovu dělovkou od modré obránce Košťálek.

Napínavé prodloužení tří mužů proti třem rozuzlení zápasu nepřineslo, a tak se šlo podruhé letos do nájezdů. Hosté zkusili zajímavý tah, když do branky poslali, v jeho premiéře v zeleném dresu, Justina Peterse, který s k týmu připojil v závěru roku z Liberce.

Jako první prosadil autor vítězného nájezdu z těch minulých Michal Řepík, na nějž navázal ve čtvrté sérii ještě Lukáš Pech. Zápas za hosty ještě prodloužil Adam Zbořil, ale protože byl posledním střelcem úterního večera, zůstal bod navíc v Libni.

Sparta i nadále zůstává na čele extraligové tabulky, Bruslařům stačil jeden získaný bod k posunu na páté místo před třinecké Oceláře. Z posledních pěti zápasů dovedla Boleslav hned čtyři do remízového stavu, pouze doma proti Kometě však brala bod navíc.

Sérii čtyř venkovních zápasů v řadě zakončí Bruslaři v pátek na ledě hradeckého Mountfieldu, doma se představí po dvaceti dnech v sobotním televizním zápase proti Vítkovicím.