Téměř padesát minut trvaly naděje hokejistů Mladé Boleslavi na bodový zisk ve 33. kole extraligy na domácím ledě proti Českým Budějovicím. V té době ještě platil stav 2:1, ale pak přišel úder Jihočechů, tři góly mezi 49. až 52. minutou a obrat na konečných 2:4. Středočeši si naopak připsali třetí porážku za sebou a jsou i nadále poslední s odstupem tří bodů na třinácté Kladno.

Boleslavští Bruslaři doma podlehli Českým Budějovicím 2:4. | Foto: BK Mladá Boleslav

Jihočeši v Mladé Boleslavi postrádali oproti předešlému zápasu v Liberci hned čtveřici hráčů. Obránci Gulaši a Štich nemohli hrát z disciplinárních důvodů, útočníky Harrise a Kondelíka vyřadily zdravotní problémy. Extraligovou premiéru tak absolvoval například sedmnáctiletý útočník Hoch.

V úvodu to ale nebylo nijak vidět. Domácí začali ustrašeně, v útoku nic kloudného nedokázali předvést a v šesté minutě prohrávali, když se po Tomanově přihrávce prosadil Valský.

Bruslaře mohla probrat přesilová hra, při Vráblíkově vyloučení ale nic kloudného nedokázali vymyslet. Následně ale hráli dlouho v signalizované početní výhodě a pohotově dorážející Roman dokázal vyrovnat.

Ve druhé třetině byly oba týmy střelecky aktivnější, výraznější šance si ale vytvořit nedokázaly a gólmani Růžička se Strmeněm chytali spolehlivě. Ve 24. minutě z nenápadné akce rozezvučel Gulaš brankovou konstrukci, hosty do vedení ale poslat nedokázal.

Ve 38. minutě fauloval zbytečně v útočném pásmu Valský a Středočeši se v následné přesilové hře podruhé prosadili. Střelu Pyrochty od modré čáry tečoval Skalický.

Nepříznivý stav nutil hosty více se tlačit do útoku, v první početní výhodě ale Motor vyrovnat nedokázal. Šest sekund po návratu Järvinena na led však překonal Růžičku po Gulašově akci Přikryl.

O 34 sekund později zmrazil většinu z téměř tří tisíc diváků ve Škoenergo aréně Beránek, který se navíc v 52. minutě prosadil podruhé a přiblížil České Budějovice k tříbodovému zisku. Domácí zkusili zápas zdramatizovat v power play, snížit se jim ale nepovedlo.

"Měli jsme slušný vstup do zápasu, deset minut. Dali jsme gól, pak nás zastavilo oslabení. Od té doby měli asi trochu navrch domácí, využili přesilovku ve druhé třetině. My zase parádní obrat ve třetí třetině, takže jsme strašně spokojení, že odsud vezeme tři body," řekl k zápasu budějovický kouč Jiří Hanzlík.

"Souhlasím s tím, že prvních deset minut z naší strany nebylo dobrých, pak se hra vyrovnala. Druhou třetinu jsme byli určitě lepší, měli jsme tam hodně střídání, kdy jsme se udrželi u nich v pásmu. Bohužel jsme z toho vytěžili jen jeden gól. A ve třetí třetině jsme dostali druhý gól, když hrál soupeř pět vteřin v šesti. Takže místo toho, abychom hráli další přesilovku, tak jsme místo toho dostali na 2:2. Což nás docela mrzí. Pak za stavu 2:2 nedáme samostatný nájezd, z protiútoku dostaneme na 2:3 a čtvrtý gól to samé. Samozřejmě ty góly bychom neměli dostávat, třikrát to byly nedůrazy kolem brankoviště a neuhrané souboje na mantinelu. Těžko se to hodnotí, ten zápas jsme měli zvládnout a dotáhnout ho do vítězného konce," doplnil boleslavský trenér Richard Král.

BK Mladá Boleslav - Banes Motor České Budějovice 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 17. O. Roman (Pyrochta, Fořt), 39. Skalický (Pyrochta, Järvinen) - 6. Valský (Toman), 49. F. Přikryl (Ordoš, Gulaš), 50. M. Beránek (Kubík, M. Doudera), 52. M. Beránek (Kubík, Kachyňa). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Frodl, J. Svoboda. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 2989.

Mladá Boleslav: J. Růžička - F. Pavlík, Pyrochta, Bernad, Gewiese, Lintuniemi, Jánošík - Lantoši, Järvinen, Skalický - Rohlík, Fořt, Malát - Rohdin, O. Roman, Dvořáček - Závora, Pitule, Hradec. Trenér: R. Král.

České Budějovice: Strmeň - Hovorka, M. Doudera, Kachyňa, Štencel, Vráblík, Pýcha - Ordoš, F. Přikryl, Kubík - Gulaš, Simon, M. Beránek - Valský, Toman, Kříž - Hoch, Koláček, Chlubna. Trenér: Čihák.