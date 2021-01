Boleslav a Hradec se spolu letos utkaly už dvakrát. Prvním zápas na boleslavské půdě domácí díky čtyřgólové třetí třetině dotáhli k vítězství 5:2 a úspěšní byli i ve druhém duelu hraném tentokrát pod Bílou věží, kde v nervózní bitvě vyhráli těsně 4:3.

Oba týmy jsou na tom z pohledu aktuálního rozpoložení podobně. Mountfield v posledních pěti zápasech třikrát vyhrál. Naposledy uspěl v neděli v Brně, Kometu na jejím ledě porazil 2:1.

„Celý zápas jsme se snažili hrát aktivní hokej, ale měli jsme trošku problémy s přečísleními soupeře. Ten je ale zaplaťpánbůh neproměnil a Štěpán Lukeš nás velice dobře podržel. Dokázali jsme to dotáhnout do vítězného konce a jsme za to rádi," zhodnotil vítězství svých svěřenců asistent trenéra David Kočí.

Boleslavští hokejisté v posledních pěti utkáních také třikrát bodovali, pobrali celkem sedm bodů. Jenže poslední dva zápasy prohráli – nejprve v Pardubicích 1:2 v prodloužení, víc ale bolela nedělní ztráta 2:3 s Litvínovem.

„Podali jsme velmi špatný výkon. Z naší strany snesla nějaká kritéria až třetí třetina. Se hrou jsme nebyli vůbec spokojení, byla komplikovaná, strašně složitá, až bych řekl profesorská,“ láteřil po prohře se Severočechy kouč Radim Rulík.

Jeho svěřenci tak budou v úterý chtít odčinit poslední nezdary a potvrdit, že se jim letos na Hradec daří. Utkání začíná v 17 hodin.