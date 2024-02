Třetí výhra z posledních čtyřech zápasů. Hokejisté Mladé Boleslavi po domácím nezdaru s vedoucími Pardubicemi nasázeli ve venkovním zápase podruhé v řadě pět gólů. Výhrou 5:3 na ledě plzeňské Škodovky dvě kola před koncem základní části ještě malinko oživili šanci na předkolo.

Z utkání 50. kola hokejové Tipsport extraligy Škoda Plzeň - Mladá Boleslav, které skončilo vítězstvím hostů 5:3 (27. 2. 2024). | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Návrat na vlastní led po dlouhé venkovní šňůře hokejistům Škody Plzeň nevyšel. V souboji 50. extraligového kola padli Indiáni s Mladou Boleslaví 3:5, když v utkání jen dotahovali náskok soupeře a připsali si třetí prohru v řadě.

Naštěstí má Škodovka už jistou účast v předkole play-off a v tabulce zůstala jedenáctá. To Mladá Boleslav může ještě zabojovat o posun do předkola. Na dvanácté Karlovy Vary, které padly v Pardubicích, ztrácí dvě kola před koncem základní části čtyři body.

Bruslaři také úterní duel zahájili s elánem a v sedmé minutě zúročili přesilovku. Hlavaje v plzeňské brance prostřelil z uhlu pohotově Skalický – 0:1. A na dva nula pro hosty pak po Lantošiho slalomu celým kluzištěm zvýšil trefou bez přípravy Roman – 0:2.

V druhé periodě to bylo přesně naopak, vládli škodováci. Hned v úvodu trefil boleslavský Skalický krajana Holešinského do obličeje, sudí přes konzultace u videa nakonec vynesli jen menší trest, i ten však Plzeň využila ke snížení. Zámorského bomba se ještě neujala, ale před koncem výhody už Pour po Laaksově pobídce zavěsil -1:2.

Po chybě hostů se poté sám před gólmanem Růžičkou ocitl Mertl, ale neskóroval. Až Rekonen v 34. minutě parádní ranou přes obránce srovnal na 2:2.

Gól Plzeň ještě víc nakopl, přidali se i diváci a Boleslav jen obtížně odvracela domácí ofenzivu. Benákovu střelu pod břevno však Růžička se štěstím vytěsnil a gól nedal ani v dalším závaru dorážející Straka.

Zápas byl otevřený, jenže Indiáni z dalších šancí nic nevytěžili a Bruslaři dvěma slepenými góly otočili skóre znovu na svou stranu. A i když Zámorský ještě v 55. minutě znovu v přesilovce dostal Plzeň na kontakt, hosté při domácí power-play potvrdili trefou do opuštěné klece své vítězství.

V pátek hrají bruslaři doma s Olomoucí, základní část ukončí v neděli soubojem na Spartě. Tu Vary hostí doma, o dva dny později zamíří do Kladna.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): "První třetina byla z naší strany špatná. Chyběl nám pohyb. Druhá naopak byla velmi dobrá, podařilo se nám srovnat a soupeře tlačili. Bohužel nebyla ideální produktivita. Ve třetí třetině se podařilo hostům vstřelit dvě branky, sice se nám podařilo snížit, ale konec už jsme nezvládli.“

David Havíř (Mladá Boleslav): „Z naší strany velice dobré utkání. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, v první třetině jsme se dostali do vedení 2:0, navíc jsme měli skvělý pohyb, vycházely nám kombinace, hráli jsme jednoduše. Ve druhé třetině se vše obrátilo o 180 stupňů, vše se najednou vytratilo, Plzeň srovnala na 2:2. Ve třetí části jsme se opět dostali do zápasu. Dneska jsme byli produktivní, jsme spokojení za tři body. Do kabiny míří velká gratulace.“

Škoda Plzeň – BK Mladá Boleslav 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 23. Pour (Laakso, Mertl), 34. Rekonen (Mertl, Kvasnička), 55. Zámorský (Indrák, Rekonen) – 7. Skalický (Lantoši, Pyrochta), 17. O. Roman (Lantoši, Malínek), 49. Gardoň (Krivošík), 50. Lintuniemi (O. Roman, Lantoši), 59. Skalický. Rozhodčí: Jeřábek, Květoň – Brejcha, Gerát. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:1. Střely na branku: 37:33. Diváci: 3 157.

Nejlepší hráči: Jakub Pour – Róbert Lantoši.

Plzeň: Hlavaj – Malák, Zámorský, Kvasnička, Dujsík, Laakso, Bučko – Holešinský, Indrák, Schleiss – Pour, Mertl, Rekonen – Straka, Benák, Matýs – Jansa, M. Soukup, Šiler. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Pyrochta, Bernad, Čech, F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Štibingr – Skalický, O. Roman, Lantoši – Gardoň, Järvinen, Rohdin – Krivošík, Hradec, Stránský – Malínek, Závora, Zvagulis. Trenéři: Král, Pletka a Havíř.