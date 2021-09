Pražanům vyšly závěry obou třetin. Nejprve na konci té první otevřel skóre Žejdl a v závěru té druhé odpověděl na vyrovnání Duška Michnáč. Poprvé do taháku o dva góly se Slavia dostala hned po startu třetí dvacetiminutovky, když se prosadil nejproduktivnější hráč soutěže Knotek.

Deset minut před koncem vrátil hosty zpět do zápasu Bukač, ale v závěru pečetil vítězství na konečných 4:2 kapitán Kafka. Také on je spolu se svými parťáky Knotkem a Žejdlem v popředí produktivity soutěže.

Očima trenérů

Pavel Kolařík (Slavia Praha): "Benátky hrály výborně, měly dobrý pohyb. Nám strašně pomohlo to, že jsme vstřelili první gól. Potom hned po nástupu do druhé třetiny jsme vstřelili druhý gól a mysleli jsme si, že to soupeře už zlomí. To se ale nestalo a Benátky hrály dál aktivně, měli jsme s tím problémy. Jsme rádi, že jsme získaly tři body a doufám, že budeme i dál pokračovat vítězně."

Antonín Nečas (Benátky): "Dnes to byl bruslivý a fyzicky náročný hokej s parametry první ligy. Z naší strany, první gól jsme inkasovali po hrubé individuální chybě, další dva góly po rychlých kontrech ze středního pásma. Soupeř skóroval, a nám se to bohužel z vyložených šancí nepodařilo. Chtěli jsme tady urvat alespoň bod za prodloužení, protože by si to utkání zasloužilo."

Slavia - Benátky 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky: 20. Žejdl (Doležal), 39. Michnáč (Žejdl, Vlček), 41. Knotek (Kafka), 58. Kafka (Knotek) - 32. Dušek (Šír, Dlouhý), 51. Bukač (Jiruš, Pabiška). Rozhodčí: Bejček, Hucl - Kotlík, Hnát. Vyloučení 8:9. Využití 0:1. V oslabení 1:0.

Slavia: Málek – Krejčí, Havel, Barák, Hovorka, Veber, Zelingr – Kafka, Knotek, Kružík – Vlček, Žejdl, Michnáč – Doležal, Poletín, Ondráček – Brož, Kern, Šteiner.

Benátky: Pavelka – Šedivý, Kunst, Aubrecht, Štibingr, Žůrek, Bukač, Patzelt – Dlouhý, Dušek, Šír – Jiruš, Jansa, Pabiška – Wiencek, Čederle, Klapka – Vomáčka, Čermák, Křepelka.