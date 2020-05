Změnu hlásí také boleslavský mládežnický hokej. Po devíti letech jej opouští kouč Jan Křivohlávek. Ten působil u juniorského týmu nejprve jako asistent, od roku 2014 jako hlavní kouč. Hned témže roce dokráčela juniorka pod jeho vedením až do finále extraligy, kde nakonec podlehla Chomutovu.

Jak trenér přiznává, i pro něj byl tento milník zatím největším úspěchem v kariéře. "Byla to nádherná jízda. S Žábou (Borisem Žabkou) jsme si rozuměli, i když jsme byli každý úplně jiný. A snažili jsme se to přenést na hráče. Sešla se výborná parta a každý hráč měl svou roli, kterou se snažil odvádět ve prospěch týmu. I když jsme nedošli až na vrchol, rád na to vzpomínám. V trenérské kariéře to je (zatím) největší úspěch," vzpomíná Jan Křivohlávek na nejhezčí momenty své práce v Bruslařském klubu.

„Devět let v Boleslavi se mi nesmazatelně vrylo do srdce. Byla to krásná etapa a rád se sem budu vracet,“ dodává trenér, který nyní zamíří do Olomouce, kde bude působit také u mládeže. Na místo hlavního trenéra juniorů se nyní přesune dosavadní hlavní trenér dorostu a sportovní manažer mládeže Petr Haken, který Janu Křivohlávkovi za jeho práci pro Bruslařský klub děkuje. "Rozhodli jsme se udělat tuto změnu s tím, že Honza Křivohlávek tady působil řadu let a já mu chci tímto poděkovat za tu práci, kterou tady odvedl," řekl Petr Haken.