Bruslaři se trápili v zakončení během celého předkola. Tak jako v průběhu celé sezony.

Tipsport extraliga, předkolo play-off, 4. zápas: BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno | Foto: Jan Pavlíček

„Předkolo bylo obrazem celé sezony, kdy se jinak pracovitý tým trápil v koncovce. Brnu jsme ani jednou nedokázali dát víc než dvě branky,“ shrnul v krátkosti v podstatě celou mladoboleslavskou sezonu kouč Jiří Kalous. Byť její součástí byl až v poslední čtvrtině, její hlavní trabl dokázal vycítit přesně.

Jeho budoucnost u boleslavského týmu zatím není stoprocentně potvrzená: „Je brzo se hned po zápase o těchto věcech bavit. Ale s vedením jsme nějakým způsobem v jednání o mém dalším působení.“ Samotný kádr pak ale řada změn čeká. V kuloárech se už objevila řada více či méně potvrzených přesunů. Jak směrem z Boleslavi, tak i do jejího kádru. „Doteď jsme se soustředili na probíhající sezonu, a to pro nás byly priorita. Nějaké změny ale budou, protože řada hráčů končí. Už v průběhu sezony měli podepsáno do jiných týmů. Takže kádr dozná změn,“ dodal kouč Kalous.

Slovo by ve výběru hráčů měl mít i sám trenér: „Se sportovním manažerem Martinem Ševcem jsme se o tom už samozřejmě bavili, takže mé názory na hráče, kteří by připadali v úvahu na příští rok, zná.“

Foto: Konec sezony! Druhý mečbol už bruslaři odvrátit nedokázali