Rulík přiznal, že s kolegou Pavlem Paterou se v závěru základní části bavili o možném vylepšení loňského klubového rekordu, s hráči to ale neprobíral. A čím to vlastně podle něj bylo, že se jeho svěřencům letos zatím dařilo? „Myslím, že to bylo dané tím kolektivem, který se vytvořil. Ukázalo se, že tým nemusí mít úplně hvězdné hráče, a přesto se může pohybovat takhle vysoko,“ uvedl a pochválil mužstvo za to, jak se vypořádalo se zimním odchodem tahouna Radima Zohorny do Ameriky.

Přes velmi dobré výsledky i výkony a konzistentní schopnost sbírat body (jen jednou v sezoně se stalo, že by Boleslav vyšla ze dvou utkání v řadě úplně bez bodů) je podle zkušeného pětapadesátiletého kouče stále na čem pracovat – konkrétně jmenoval hru speciálních týmů a vylepšení situací okolo vhazování.

Speciálně potom Rulík vypíchl, že na průběhu sezony se hodně podepsala skutečnost zrušeného sestupu. Díky tomu podle něj hrály i týmy ze spodních pater tabulky bez velkého tlaku a dokázaly zatápět lépe postaveným soupeřům. Hodně to tedy prospělo kvalitě hokeje a celkově zajímavosti soutěže.

Teď jsou Bruslaři uprostřed poměrně dlouhé pauzy, poslední utkání na Spartě odehráli v neděli sedmého března, první čtvrtfinále je čeká až ve čtvrtek osmnáctého. Jaký je tedy program těch volnějších dnů?

„Každopádně jde o to, abychom mužstvo vyladili, nabudili a připravili fyzicky i psychicky, aby bylo nakopnuté, když to tak řeknu, do těch bojů v play off,“ hlásí Radim Rulík a dodává, že bude trochu času na vylepšení věcí, které se v nabitém programu základní části tolik nestihly.

O nějakých konkrétních cílech a metách se v klubu vůbec nebavili. Do nejdůležitější části sezony tak Bruslaři půjdou zase se stejným postojem jako v dlouhodobé fázi: „Jednoznačně chceme být co nejlepší, stejně jako v základní části.“ Rulík také směrem k play off prohlásil, že rozhodně nekalkuloval s tím, koho by jim pavouk mohl jako případného soupeře pro čtvrtfinále přihrát.

V rámci odehraných dvaapadesáti kol se v sestavě Bruslařského klubu objevilo několik nadějných mladíků – namátkou třeba obránce David Moravec nebo útočníci Gabriel Szturc a Vojtěch Polák. A Radim Rulík nezastírá, že talentovaní mládežníci mají šanci naskočit i do play off: „Nemáme tak široký kádr útočníků. Trošku širší to máme v becích, ale pokud bude potřeba, tak jednoznačně mladíci mají šanci si zahrát i v play off. Na druhou stranu bychom ale byli rádi, kdybychom byli co nejvíc zdraví.“

Na závěr trenér Mladé Boleslavi připustil, že vzhledem k předepsaným pravidlům extraligy ohledně koronaviru má směrem k play off trochu obavy. Tým, který postihnou zdravotní problémy, bude totiž bez pardonu z vyřazovací fáze vyškrtnutý. „Přál bych si, abychom prostě byli zdraví a mohli to play off odehrát v plné síle,“ zakončil Radim Rulík.