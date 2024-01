Mohli se přiblížit osmému místu, které zaručuje minimálně předkolo play-off. O něj budou ještě benátečtí hokejisté tvrdě bojovat v závěrečném kole na domácím stadionu proti Příbrami a ani případná výhra nemusí znamenat účast ve skupině mezi prvními osmi týmy. Komplikací pro svěřence hlavního trenéra Nováka byl zápas na ledě Ústí nad Labem, v němž Středočeši utržili nejvyšší porážku této sezony. Po prohře 1:7 se na ně v tabulce dotáhla devátá pražská Kobra, které navíc hraje do karet lepší vzájemný zápas.

Hokejisté HC Benátky prohráli v dohrávce 27. kola 2. ligy Západ s HK Kralupy 3:6 | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Vstup do utkání měli lepší hráči ze severu Čech. Již po čtyřiačtyřiceti vteřinách orazítkoval Simon břevno. Chvíli poté se musel činit brankář Brázdil, který vychytal Bernata. V první třetině hrály prim přesilové hry a hned tu první také ústečtí hráči využili. Na trestné lavici seděl Havlas, když po pěkné přesilovkové souhře mohl zvednout ruce nad hlavu Rudovský.

Také druhou početní výhodu přetavil ústecký Slovan v branku. Po nepřesnosti v obranných řadách benáteckého týmu zívala na Kloze téměř odkrytá svatyně, kterou neomylně trefil. Hosté kontrovali taktéž v přesilové hře. Hozák vnikl do útočného pásma a střelou mezi betony pokořil Kliku v domácí brance. Následně při vlastním oslabení se dostal do sóla Dvořák, trefil ale pouze beton domácího brankáře.

Velice solidní návštěva na ústeckém zimním stadionu sledovala ve druhé třetině velmi dobrý hokej, v němž byli domácí o chloupek lepším týmem. Simon ve velké šanci neproměnil. Lépe se již dařilo Berčíkovi, který vybojoval puk v mezikruží a poslal ho za Brázdilova záda. O chvíli později byla potrestána hráčská lavice hostí za příliš mnoho hráčů na ledě a Slovan opět trestal. Střelu od modré čáry Brázdil neudržel, s dorážkou přispěchal Rudovský, který si připsal druhý gól tohoto zápasu.

Šance benáteckého týmu na zdramatizování nepříznivého stavu rapidně klesly již v úvodu závěrečné části hry. Po další ukázkové souhře totiž přidal pátou branku Kloz. Domácí byli při chuti, což dokumentovali dokonce při vlastním oslabení. Sýkora vyslal do sóla Anosova, který si rychlou kličkou poradil s Brázdilem a skóre narůstalo do závratných výšin. Závěrečné razítko na drtivou výhru severočeského týmu vystavil minutu před koncem tečující Dubský.

"Dnes jsme si určitě nezasloužili vyhrát. Byl to od nás velmi špatný výkon, místy bych řekl ostudný. Po hodech bohužel přichází půst," řekl po utkání trenér Benátek Martin Novák. "Strašně špatně jsme do zápasu vstoupili, největší šanci na vyrovnání jsme paradoxně měli v oslabení. Místo, abychom vstřelili branku na 2:2, dostali jsme na 1:3. Pak už to nešlo. S takovým výkonem na první osmičku nemůžeme pomýšlet. Omlouváme se těm pár fanouškům, co za námi přijeli. Takhle hrát nesmíme."

HC Slovan Ústí n. L. – HC Benátky n. J. 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

Branky: 5. Rudovský (Kloz, Anosov), 12. Kloz (Anosov, Sýkora), 33. Berčík (Trefný, Bláha), 36. Rudovský (Funk, Sýkora), 42. Kloz (Rudovský, Anosov), 55. Anosov (Sýkora, Kloz), 59. Dubský (Bernat, Trefný) – 15. Hozák (Šafránek, Klodner). Vyloučení: 6:6. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. Rozhodčí: Domský – Figer, Hradil. Diváci: 874

Ústí: Klika (35. – 41. Stahl) – Sýkora, Funk, Trefný, Gottfried, Eklund, Amirov, Mareš – Kloz, Rudovský, Anosov – Bláha, Berčík, Huovinen – Dubský, Simon, Bernat – Špaček, Jajlov, Nedoma – Hovsepjan

Benátky: Brázdil – Antoš, Lytvynov, Kliment, Klodner, Mašek, Němeček, Fišer – Hruška, Havlas, Hozák – Zumr, Šafránek, Jankovský – Dvořák, Vágner, Kučera