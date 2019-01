Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ – Sobota a neděle. Liberec a Pardubice. Prohra a vítězství. Tak vypadal víkend hokejistů BK Mladá Boleslav. Ze dvou zápasů ve dvou dnech vytěžili tři body.

V sobotu tradičně prohráli na libereckém ledě, tak jak mají již několik sezon ve zvyku. Pod Ještědem totiž prohráli sedmnáctý zápas v řadě. Proti favorizovaným Tygrům sice nebyli boleslavští Bruslaři horším týmem, neproměňovali ale šance. „Liberec byl v zápase lepším týmem, a proto vyhrál. Měli jsme pár šancí, které jsme neproměnili, ale to nerozhodlo,“ komentoval utkání stručně kouč Boleslav Miloslav Hořava.

V neděli pak hráli Bruslaři doma. V prvním zápase nového roku přijel pro bodovou rehabilitaci příjemný soupeř – poslední Pardubice. Ty navíc schytaly v pátek v Plzni jedenáctigólový debakl. „Přijeli jsme do Boleslavi napravit naší reputaci po školení z Plzně,“ řekl k zápasu pardubický kouč Ladislav Lubina.

To se jeho celku částečně podařilo. Pardubice sice inkasovaly pouze jednou, ale ani to na body nestačilo. V první třetině přitom mohly jít do vedení. „V první třetině jsme měli optickou převahu, ale větší šance měly Pardubice,“ komentoval průběh úvodní dvacetiminutovky domácí kouč Pavel Patera.

Jeho týmu patřila druhá třetina. „Ve druhé části hry jsme měli dobrou desetiminutovku, kdy jsme hráli podle našich představ a dokázali jsme i využít přesilovku,“ hlásil olympijský vítěz z Nagana aktuálně ve službách trenérského štábu Mladé Boleslavi. Za hosty mohl odpovědět Petr Sýkora, ale v samostatném úniku zvolil střelu, kterou domácí brankář Krošelj vytěsnil.

Třetí perioda přinesla tlak hostů a domácí úpornou obranu. „Za posledních deset minut pak musím kluky pochválit. Tlačili jsme a mohli jsme vyrovnat. Ale jak říká delší dobu: výsledky přichází s prací. Když budeme takto pracovat, tak věřím, že se naše hra zlepší a s tím se dostaví i výsledky,“ dodal Ladislav Lubina.

Jeho protějšek Pavel Patera pak doplnil: „Ve třetí třetině jsme už tahali nohy a jsme nakonec rádi, že jsme to ukopali. Extraligový hráč by měl zvládnout dva zápasy ve dvou dnech, takže v té třetině tam byl spíš i strach o výsledek a důležité body.“

BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice 1:0

Branky a nahrávky: 29. Žejdl (Skalický, Bernad). Rozhodčí: Hribik, Sýkora – Špringl, Klouček. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3546.

Mladá Boleslav: Krošelj – Němeček, Bernad, Hrdinka, Pláněk, Dlapa, Kurka – Skalický, T. Knotek, Vondrka – L. Pabiška, Žejdl, Šťastný – Flynn, P. Musil, Látal – Grim, Najman, Kousal.

Pardubice: Kacetl – J. Mikuš, Budík, Hrabal, Eklund, Trončinský, Holland, Dervuk – Mandát, Marosz, Hovorka – Kusý, Ihnačák, Machala – Poulíček, Dušek, Horký – Perret, Voženílek, Sýkora.