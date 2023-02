Už od úvodních minut se hrálo ve vysokém tempu na obou stranách, na první branku si však publikum muselo počkat až do druhé poloviny první dvacetiminutovky. A k radosti místních příznivců to byl gól do brány Děčína. V 11. minutě potrestal krosček Tomáše Nezbedy Lukáš Tondr, který dopravil odražený kotouč za Lavingerova záda – 1:0.