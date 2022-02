Letošní sezonu zahájil tak jako většinu předchozích v dresu Zlína. Devětadvacetiletý Tomáš Fořt tu letošní dokonce s kapitánským céčkem na dresu. Po osmi zápasech se ale stěhoval do Mladé Boleslavi. Právě na jejím ledě získali jeho někdejší spoluhráči po porážce 1:4 definitivu pádu do nižší soutěže. „Před zápasem mě to samozřejmě napadlo, že to může dopadnout tak, že když my vyhrajeme, tak Zlín půjde do první ligy. Ale my jsme rádi za výhru, potřebovali jsme nutně tři body, a to se nám povedlo,“ hlásil útočník Mladé Boleslavi těsně po skončení zápasu.