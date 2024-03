Úspěšný vstup do předkola play-off mají za sebou benátečtí druholigoví hokejisté. Na ústeckém ledě vedli již po čtyřech minutách o dvě branky díky zásahům Jankovského. Domácím se ale podařilo ještě v úvodní třetině srovnat. I když v úvodu druhé periody vrátil vedení Středočechům Kučera, domácí Kloz v přesilové hře znovu vyrovnal. V dramatické třetí třetině rozhodl svoji druhou brankou v sezóně obránce Němeček. Benátečtí tak zvládli důležitý krok a na svém ledě mohou oslavit postup do čtvrtfinále vyřazovací části.

Hokejisté HC Benátky prohráli v dohrávce 27. kola 2. ligy Západ s HK Kralupy 3:6 | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Lepší vstup do utkání si snad hosté ani neuměli představit. Po pětasedmdesáti sekundách hry vystihl hostující přihrávku Janovský, poslal do sóla po levém křídle Kučeru, který mu puk vrátil a benátecká střídačka, společně se svými fanoušky, se mohla radovat. Chvíli poté putoval na trestnou lavici domácí Dubský a hosté dokázali tuto početní výhodu využít. Byl to znovu Jankovský, kdo si našel puk po Stahlem vyražené střele Šafránka. Zaskočení hosté se dostali k ohrožení Brázdila až v přesilové hře v 7. minutě. Hostující brankář ale vychytal legionáře Anosova.

Menší nekoncentrovanost hostů dovolila ústeckému Slovanu chvilku po návratu vyloučeného Kučery na led snížit. Polata se dostal ke kotouči na levém křídle a mířil přesně. O další minutu a půl později smazal ztrátu Bernat, který oklamal Brázdila a zakončil přesně nad jeho vyrážečku. Ústeckých hráčů byl rázem plný led, k čemuž jim dopomohly i dvě přesilové hry, hostující obrana ale odolávala.

Také vstup do druhé části hry měli hosté na jedničku. Jankovský našel přihrávkou mezi beky Kučeru a druhý benátecký útok přidal již svoji třetí branku v tomto duelu. Téměř celá druhá třetina se hrála pod benáteckou taktovkou. Hosté ale nedokázali své příležitosti využít. Martínek v rychlém úniku ztroskotal na Stahlovi a také další šance zůstaly nevyužity. Přišel tak trest. Při Řepíkově vyloučení v závěru druhé třetiny propadlo Klozovo nahození od mantinelu až za Brázdilova záda a stav byl opět vyrovnaný. Následně byl vyloučen také hostující Kliment, toto oslabení ale Novákovi svěřenci bez větší újmy přestáli.

Zajímavý hokej pokračoval také ve třetí třetině. Misky vah na benáteckou stranu mohl převážit obránce Antoš, který ale sám proti Stahlovi neuspěl. Udeřilo až z vcelku nenápadné akce. Šafránkovu střílenou přihrávku srazil bránící Amirov pouze do mezikruží, kde puk spadl před obránce Němečka a ten střelou o břevno poslal benátecký tým do vedení. Touhu domácích po vyrovnání poté trochu ochladilo Bernatovo čtyřminutové vyloučení. V nervózním závěru nejprve putoval na trestnou lavici benátecký kapitán Šafránek, minutu a půl před koncem byl vyloučen také domácí Dubský. Přesto trenérský triumvirát ústeckého Slovanu sáhl k power play, kýžené vyrovnávací branky se ale severočeský tým nedočkal.

Trenéři po utkání

Jaroslav Roubík, Ústí: Bylo to takové zvláštní utkání. Měli jsme do něho špatný vstup, přesto jsme se do něj zpět dostali a měli další tři příležitosti, abychom skórovali. Úvodní třetina tak skončila 2:2. Mysleli jsme si, že se otočí na naši stranu, ale inkasovali jsme, což nás dost srazilo. Poté byli hosté deset minut lepší. Na konci druhé třetiny jsme vyrovnali a mysleli si, že hru zvedneme. Závěrečná třetina byla z naší strany nervózní, nijaká. Také soupeř byl takový nijaký. Z jedné šťastné střely ale vstřelil gól a poté už jsme neměli sílu utkání otočit.

Martin Novák, Benátky: Do zápasu jsme dobře vstoupili a dali dvě rychlé branky. Soupeř strašně lacině vyrovnal. V podstatě všechny tři branky jsme soupeři darovali. Během druhé třetiny jsme byli jasně lepší, ale bohužel pouze jednou skórovali. Před třetí třetinou jsme si řekli, že tohle jsou přesně zápasy, které chceme vyhrát a za tím jsme si šli. Neskutečnou bojovností jsme to uhráli. Chválím i rozhodčí, kteří měli utkání pevně v rukou. Takhle má vypadat play-off.

HC Slovan Ústí nad Labem – HC Benátky nad Jizerou 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Branky: 10. Polata (Bláha, Kuchynka), 11. Bernat (Simon, Dubský), 39. Kloz (Rudovský, Anosov) – 2. Jankovský (Kučera), 4. Jankovský (Šafránek, Lytvynov), 21. Kučera (Jankovský, Šafránek), 49. Němeček (Šafránek, Kučera). Vyloučení: 8:9. Využití: 1:1. Rozhodčí: Valda – Herles, Žídek. Diváci: 669.

Ústí nad Labem: Stahl – Trefný, Gottfried, Funk, Plata, Eklund, Amirov, Mareš – Dubský, Bernat, Simon – Rudovský, Kloz, Anosov – Bláha, Hovsepjan, Kuchynka – Huovinen, Špaček, Novotný

Benátky: Brázdil – Antoš, Lytvynov, Knesl, Kliment, Mašek, Němeček – Řepík, Havlas, Hozák – Kučera, Šafránek, Jankovský – Martínek, Zumr, Vágner