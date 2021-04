Premiérový start za první tým Bruslařského klubu zapsal ještě jako šestnáctiletý. V letním přípravném turnaji odbruslil své první minuty mezi dospělými v zápase proti Litvínovu. Na extraligový debut si musel počkat déle, až do prosincového utkání v Liberci.

Od té doby je ale v sestavě prakticky stálicí – celkem letos stihl 18 duelů základní části a naskočil i do všech čtyř čtvrtfinálových bitev s Pardubicemi. „Je to všechno vážně super, na nic si nemůžu stěžovat. Trenéři a kluci mě podporují, komunikují se mnou a pomáhají mi všude – jak na ledě, tak na suchu, toho se nesmírně vážím,“ pochvaluje si Moravec a na dálku děkuje do školy: „Skloubit ji s hokejem je trochu oříšek, ale vycházejí mi vstříc.“

V sezoně toho nejvíc odehrál po boku zkušeného Martina Pláňka, a i souhra s ním mu vyhovuje: „S Plaňasem se mi hraje výborně. Radí mi na ledě, co a jak, pomáháme si navzájem, mluvíme na sebe. Role na ledě nemáme nějak rozdělené, jsme obránci, takže oba dva hlavně makáme dozadu. Když se to pak otevře vepředu, tak oba rádi podpoříme útok.“

V první sérii vyřazovací fáze se ani coby zelenáč s košíkem nezalekl velkých jmen v sestavě pardubického Dynama. Na ledě se potkával s Tomášem Zohornou, Andrejem Kosticynem nebo Anthonym Camarou, těžkou hlavu si z toho ale nedělal. „Popravdě to ani moc nevnímám. Vím, že hráli třeba v NHL nebo KHL, ale snažím se prostě hrát svoji hru,“ říká o konfrontaci s hvězdnými útočníky.

Bruslaři proti Dynamu zazářili a v nejkratším čase postoupili do semifinále. V čem vidí nejmladší člen sestavy hlavní důvody bleskového ukončení série? „Myslím, že nás hodně nakoplo, jak jsme doma vyhráli první dva zápasy. Měli jsme pak větší pohodu než Pardubice. Určitě máme skvělý pohyb, což jim dělalo trochu problémy, a taky jsme výborně zvládli oslabení a přesilovky,“ vypočítává.

Od trenérů Patery a Rulíka dostali boleslavští hokejisté za odměnu po rychlém čtvrtfinále dva dny volna a od té doby už ladí formu na boj o finále. „Odpočinuli jsme si, ale teď už zase naplno trénujeme na Třinec. Každý den máme posilovnu i led,“ hlásí Moravec o přípravě na bitvy s Oceláři.

Série mezi druhým a třetím týmem základní části slibuje parádní hokejovou podívanou. V dlouhodobé části sezony měli ve vzájemných utkáních jasně navrch Mladoboleslavští, kteří čtyřikrát vyhráli a ztratili jen jeden bod po výhře na nájezdy.

„Myslím, že to ale nebude hrát žádnou roli. Je to play off, základní část už je za námi,“ ví Moravec. Nálada v kabině je podle jeho slov před začátkem semifinále super. „Do série ale musíme jít pokorně, dobře se na ně připravit. Víme, že to nebude jednoduché, bude to velký boj,“ dodává mladý obránce.

Společně se svými parťáky z defenzivní vozby bude mít obtížný úkol. Směrem dopředu jsou Oceláři velmi silní, v základní části měli se 187 nastřílenými brankami druhý nejlepší útok a ve čtvrtfinále přejeli Kometu Brno celkovým skóre 20:4 ve čtyřech zápasech.

David Moravec se ale předem ničeho neleká a na souboje s třineckými útočníky se těší. „Určitě se na to strašně těším! Bude to pro mě skvělá zkušenost,“ vyhlíží střetnutí s hvězdnými Oceláři Stránským, Vránou, Růžičkou a spol.