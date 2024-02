Že pojede s áčkem na extraligový zápas jako dvojka, se dozvěděl teprve dopoledne, kdy mu do školy volal trenér boleslavských brankářů. Role toho, kdo je na střídačce pro všechny případy, se ovšem pro juniora Davida Horu po pár minutách změnila v ostrý debut v nejvyšší soutěži.

Juniorský brankář Mladé Boleslavi David Hora na ledě karlovarské Energie během svého premiérového utkání v extralize | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

Jednička Jan Růžička totiž po necelých pěti minutách a třech inkasovaných gólech opouštěl scénu karlovarské arény. Osmnáctiletý odchovance byl takříkajíc „vhozen do vody“. A rozhodně nezklamal. Ze sedmadvaceti střeleckých pokusů soupeře propustil jediný puk a svůj minizápas s domácími energetiky remizoval 1:1.

„Dobrá zkušenost, ale lepší by byly tři body,“ nechal se pak slyšet nečekaný hrdina zbytku hrací doby.

Po utkání přiznal, že se všechno seběhlo tak rychle, že zpočátku ani nestihl vnímat nervozitu. „Růžovi jsem věřil, že to odchytá a přivezeme tři body. A že se na led ani nedostanu. Seděl jsem tam v klidu a najednou mi říká, ať jdu. Na nic jsem nečekal a šel jsem do brány,“ líčil v rozhovoru pro klubový web s tím, že nervozita přece jen mohla sehrát roli při jediném inkasovaném gólu.

Úvodní kanonáda Energetiků poslala do branky debutanta Horu

Do konce utkání ovšem úspěšnost svých zákroků vytáhl až nad 96 procent a po závěrečné siréně slyšel od spoluhráčů navzdory porážce: „Dobrá práce, Horys“. Právem.

„Myslím, že takovou úspěšnost nemám možná ani v juniorce. Na to se určitě nezlobím,“ usmíval se. A srovnání s juniorským hokejem? „Je to všechno rychlejší. Hráči v extralize mají oproti juniorce určitou nadstavbu. Ale je těžké to hodnotit.“

Zapojení i třetího brankáře v sezoně po boku tradiční dvojice Růžička – Novotný bylo bohužel pro Bruslařský klub prakticky jediným pozitivem utkání. Porážka 1:4 prohloubila propast na příčky pro předkolo už na jedenáct bodů. Na její zasypání zbývá už jen sedm zápasů, ten nejbližší v pátek doma s Litvínovem.