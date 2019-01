Mladá Boleslav – Do 35. kola DHL Extraligy juniorů vstupovali mladí hokejisté Bruslařů proti aktuálně prvnímu celku v tabulce, karlovarské Energii.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Robert Schedling

V uplynulých týdnech šli Bruslaři od porážky k porážce, avšak proti Karlovým Varům se jim povedlo po sedmi prohrách v řadě zvítězit, což hráči na ledě řádně oslavili. O obě branky se postaral Vladislav Houška. Junioři se touto výhrou připojili k vynikajícímu víkendu celého klubu.

„Musím kluky pochválit, parádní výkon podal brankář a od toho se zápas odvíjel,“ hlásil po zápase spokojený kouč Boleslavi Jan Křivohlávek. A pokračoval: „To jsme potřebovali, kluci se jeden vedle druhého v tomto zápase maximálně vydali a snažili se hrát zodpovědně. Už to na nás trošičku leželo, potřebovali jsme to nějakým způsobem zlomit a kluci tomu šli od začátku naproti. Už minulé utkání, kdy jsme doma hráli s Chomutovem, to nebyl špatný zápas, ale rozhodly góly. Zato v tomto zápase se přiklonilo štěstí zase k nám, jak se říká. No, musíme jít dál.“

BK Mladá Boleslav – Energie Karlovy Vary 2:0

Branky: 54. V. Houška (Grim, Foerster), 59. V. Houška (Grim).