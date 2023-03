Bruslařský klub zveřejnil seznam devíti jmen hokejistů, kteří nebudou v jeho dresu v příští sezoně pokračovat.

Tipsport extraliga, 49. kolo: BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov | Foto: Jan Pavlíček

O tom, že kádr BK Mladá Boleslav čeká přes léto několik změn se vědělo. Hokejový klub v pátek potvrdil, kteří hráči již nebudou v příští sezoně v zeleném dresu pokračovat.

Po šesti sezonách končí Gašper Krošelj, který se nejspíš vrátí zakončit svou bohatou kariéru do domovského Slovinska. Filipa Novotného by mohl v brankářské dvojici doplnit navrátilec Jan Růžička.

Obránci David Štich a Pavel Pýcha by se měli vrátit do Českých Budějovic, pokračovat nebude ani miláček mladoboleslavského publika Alex Lintuniemi. Ten by měl zamířit do Hradce Králové, stejně jako útočník David Šťastný. Ondřej Najman by měl mít namířeno do pražské Sparty za svým souputníkem Pavlem Kousalem. Pokračovat v Boleslavi nebudou ani Maris Bičevskis, Kelly Klíma nebo Daniel Přibyl.

„Všem zmíněným klukům děkujeme za všechnu odvedenou práci v našich barvách,“ říká sportovní ředitel Bruslařů Martin Ševc. „Je mi jasné, že zvlášť některá jména vyvolají ve fanoušcích velký smutek. Gašpi a Šťáva byli v Mladé Boleslavi pět let, Najmič dokonce šest. Alex u nás byl necelé dvě sezony, ale víme, že si ho fanoušci zamilovali,“ vypočítává Ševc s tím, že takový už je bohužel hokejový život. „Přejeme všem mnoho úspěchů v další kariéře a těšíme se na shledání – ať už coby soupeři nebo třeba jednou opět v našem dresu,“ uzavírá.