Pardubičtí hokejisté se v úvodu sezony trápili, ale po listopadové výměně trenérského štábu se rozjeli k parádním výkonům. Od nástupu nového hlavního kouče Richarda Krále s asistentem Davidem Havířem odehráli sedmnáct zápasů a jen čtyřikrát skončili bez bodů.

Utkání Bolky s Dynamem tak bude soubojem týmů, které patří co do formy k nejlepším v lize. O sedmizápasové bodové šňůře Bruslařů už byla řeč, Dynamo donedávna táhlo dokonce sérii osmi výher za sebou.

Stejně jako Boleslav ale nezvládlo první zápas nového roku, v nedělním východočeském derby padlo na hradeckém ledě 2:3.

„Dali nám dva góly v přesilovce, špatně jsme si to pokryli. My jsme měli šance skórovat v přesilovce také, ale nedali jsme. Byl to dobrý zápas z obou stran, ale šťastní jsou bohužel domácí. Vyhrává ten, kdo dá víc gólů,“ zhodnotil těsnou prohru obránce Pardubic Marek Ďaloga.

Právě slovenský rychlík je jednou z povedených posil Dynama v letošní sezoně. Dalším úlovkem se nedávno stal Ondřej Roman, krátkodobé hostování z Bostonu si na východě Čech odbyl brankář Bostonu Daniel Vladař.

Hotový jackpot potom Pardubice trefily při přestupu útočníka Anthonyho Camary. Sedmadvacetiletý Kanaďan stihl v dresu s červeným D na hrudi odehrát dvacet utkání a posbíral osmnáct bodů.

Právě Camara dával jeden z gólů svého týmu v dosud jediném duelu Pardubic a Boleslavi v této sezoně. Na konci listopadu se ve ŠKOENERGO Aréně z výhry 3:2 radovali domácí Bruslaři. Další pokračování vzájemné historie obou týmů je na programu v úterý, na pardubickém ledě se začíná v 18 hodin.

„Pardubice byly teď rozjeté, ale nevyšel jim poslední zápas. My jsme na tom hodně podobně, taky se nám poslední zápas nepovedl. Oba týmy budou určitě chtít vyhrát, bude to strašně těžké utkání. Už když jsme s nimi hráli doma, tak byli nepříjemným soupeřem. Věřím, že navážeme na tu vítěznou vlnu, ale nebude to lehké. Vážně se hodně zvedli a už ten poslední vzájemný zápas ukázal, že jdou nahoru,“ řekl směrem k nejbližšímu zápasu tahoun Boleslavi David Šťastný.