Hokejisté Mladé Boleslavi dokázali na domácím ledě porazit Kladno 5:2. Středočeské derby mělo skvělou kulisu. První polovina zápasu patřila domácím, kteří vedli už 3:0. Hosté se pak dostali do hry a ve zbytku zápasu drželi domácí ve střehu.

„Odehráli jsme tady pouze třicet minut a s tím se nedá uspět. Boleslav byla jasně lepší, přehrávala nás, vedla 3:0 a mohla klidně i o víc. Nás ale podržel brankář,“ komentoval zmiňovanou první polovinu zápasu hostující kouč David Čermák. A pokračoval: „Za stavu 3:1 jsme se dostali do hry, měli jsme dost šancí, jednu i do prázdné, ale na kontakt jsme se nedostali. Když Boleslav odskočila na 4:1, bylo rozhodnuto.“

Stejný klíčový moment v utkání viděl také domácí kouč Radim Rulík: „Zápas rozhodl čtvrtý gól. Když Kladno snížilo na 1:3, bylo do konce zápasu ještě hodně času. Hosté najednou byli aktivní, začali riskovat a bojovali. Zápas měl výbornou úroveň i díky tomu, že to Kladno nezabalilo a bojovalo o každý puk. V ten moment to pro nás bylo těžké, ale zvládli jsme to.“

Úvodní desetiminutovka byla ve znamení vzájemného oťukávání. Za Boleslavské dal o sobě nejhlasitěji vědět nebezpečnou střelou Pavel Kousal, na druhé straně se snažil o sólo Jágr, ale domácí obrana si s ním s obtížemi poradila. Hned na začátku první domácí přesilovky ujížděl sám na branku hostující Strnad, ale Marek Hrbas mu skvělým návrátem znepříjemnil zakončení tak, že si brankář Peters, zaskakující za slovinskou jedničku Krošelje, s kladenským nájezdníkem dokázal poradit. Následovala přesilovka hostů, po jejímž skončení naopak mohl udeřit z trestné lavice se vracející Skalický. Ani nejproduktivnější hráč Bruslařů ale skóre středočeského derby otevřít nedokázal. To se měnilo o chvíli později, kdy při signalizované výhodě zakončil do prázdné boleslavskou kombinaci Jan Stránský. Další parádní kombinaci na jeden dotek, v podání všech pěti hráčů, pak předvedli domácí v další přesilové hře. Na konci parádní souhry byl Žiga Jeglič.

Domácí měli skvělý start i do druhé třetiny, když Jeglič nahrál Šťastnému a ten poškádlil všechny pavouky v horním rohu Godlovy branky. Ten si napravil reputaci o chvíli později, když skvělým skokem zmařil téměř jistý gól Skalickému. Domácí hráli s chutí, v dalším brejku jel sám na Godlu Šťastný, ale hostující brankář domácímu střelci radost z druhého gólu nepovolil.

Závěr třetiny pak patřil hostům. Ti z řady nebezpečných příležitostí nakonec vytěžili snížení, když se dělovkou od modré prosadil Brady Austin. Také úvod třetí periody patřil Rytířům – Redlich otřel svou nenápadnou o břevno, Zikmund pak u pravé tyče nedokázal uklidit puk do odkryté klece. A tak udeřilo na druhé straně, když při další signalizované výhodě dorazil Zbořilovu ránu do branky Skalický. Z dorážky se ale o chvíli později prosadil i Jaromír Jágr a vrátil zápas do dvougólového rozdílu. Hosté to dvě a půl minuty před koncem zkusili bez brankáře, ale trefou do prázdné bekhendem přes celé kluziště (stejně jako v pátek v Karlových Varech) je ztrestal Skalický.

BK Mladá Boleslav – Rytíři Kladno 5:2

Branky a nahrávky: 17. J. Stránský (Lunter, Bičevskis), 19. Jeglič (Šťastný, Skalický), 21. Šťastný (Jeglič, Ševc), 49. Skalický (Zbořil, Klepiš), 58. Skalický – 38. Austin (Stach, Zikmund), 51. Jágr (Austin). Rozhodčí: Mrkva, Kis – Špůr, Axman. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 4082.

Boleslav: Peters – Hrbas, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Klikorka – Klepiš, Zbořil, Skalický – Šťastný, Jeglič, R. Zohorna – J. Stránský, Bičevskis, Lunter – Kousal, Najman, Flynn.

Kladno: Godla – Nash, Austin, Lakos, Kehar, M. Barinka, Romančík – Jágr, Zikmund, Melka – Strnad, Machač, Redlich – O´Donnel, Kaut, Šmerha – Š. Bláha, Stach, Bílek – O. Bláha.