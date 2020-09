V Prostějově jako první skórovali hokejisté Benátek nad Jizerou. Ve dvanácté minutě Adam Dlouhý přihrál před branku a střela Davida Aubrechta propadla za brankovou čáru, gólman Bláha na kotouč nedosáhl. Domácím se podařilo vyrovnat velmi rychle. V čase 13:38 v přesilové hře vystřelil z pravého kruhu Petr Chlán, který prostřelil brankáře Lukáše Paříka. V první třetině další šance nepadly, a tak platil stav 1:1.

Do druhé třetiny vstoupili domácí hokejisté aktivněji, Ouřada svou šanci ale proměnit nedokázal, nechal vyniknout brankáře Benátek. Ten inkasoval krátce před polovinou zápasu. Po pěkné akci projel obranou hostů Dominik Hrníčko, jehož bekhendová střela zapadla do brány. Domácí hráči se rychle dostali do dvoubrankového vedení, ve 34. minutě tvrdou ránou od modré čáry uspěl František Hrdinka. Ještě před koncem druhé třetiny se podařilo Benátkám snížit na 2:3, v přesilovce našel Kryštof Hrabík Daniela Špačka. Ten z první vystřelil a překonal brankáře.

Jestřábi Prostějov si vzali vedení rychle o dva góly rychle zpět, v čase 42:34 si vybruslil před branku a rychle vypálil Dominik Hrníčko. O minutu později už vedli domácí 5:2. Petr Mrázek přízemní střelou prostřelil betony Lukáše Paříka.

Hokejisté Benátek měli ve druhé polovině třetí třetiny k dispozici přesilovku pět na tři. Dvojnásobnou početní výhodu sice proměnit nedokázali, ale tu klasickou už ano. Daniel Špaček obkrožil branku a předložil kotouč zcela volnému Adamu Dlouhému, který snížil na 3:5. Během minuty dokázal hostující celek snížit na rozdíl jediné branky. Prosadil se zkušený Petr Kolmann, který těžil z parádní přihrávky Matěje Pekaře. Necelé dvě minuty před koncem Benátky nad Jizerou srovnaly. Nádhernou individuální akci zakončoval tvrdou střelku zápěstím Petr Kolmann, který poslal utkání do prodloužení.

V čase 60:27 nechala hostující obrana volného Aleše Sovu před branku a jeho rána rozhodla o tom, že bonusový bod získá Prostějov.

Prostějov - Benátky 6:5 v prodl. (1:1, 2:1, 2:3 - 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Chlán (Drtil, Vachutka), 30. Hrníčko (Chlán), 34. Hrdinka (Wojnar), 43. Hrníčko (Pěnčík), 44. Mrázek (Drtil, Bartoš), 61. Sova (Mrázek, Bartoš) – 12. Aubrecht (A. Dlouhý, Pekař), 38. D. Špaček (Hrabík), 53. A. Dlouhý (D. Špaček, Kolmann), 54. Kolmann (Pekař), 59. Kolmann.



LHK Jestřábi Prostějov: Bláha – Hefka, Sova, Drtil, Staněk, Pěnčík, Hrdinka, Janeček – Mrázek, Bartoš (A), M. Novák – T. Jandus, T. Kaut (C), Vachutka – Žálčík (A), Chlán, Hrníčko – Wojnar, Motloch, Ouřada.

HC Benátky nad Jizerou: Pařík – Kolmann (C), Kovář, Had, Kunst, P. Krejčí, Aubrecht – Hujer, A. Dlouhý, D. Špaček (A) – Wiencek, Hrabík, Pekař – Maršoun, Čederle, Pabiška (A) – Gajda, Šafařovský.