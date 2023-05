Další ohlášenou posilou BK Mladá Boleslav před startem letní přípravy je Jan Štibingr z Liberce

Jan Štibingr | Foto: BK Mladá Boleslav

Dalším přírůstkem na soupisku Bruslařského klubu pro novou sezonu je obránce Jan Štibingr. Třiadvacetiletý odchovanec Slavie přichází z nedalekého Liberce, kde stihl nastoupit do 99 extraligových zápasů, jubilejní stovku ale završí v mladoboleslavském dresu.

V Liberci totiž nedostával tolik prostoru, kolik by si sám představoval: "Nejvíc mě mrzelo, že jsem nejméně prostoru dostával před a během play off. Tuhle část sezony chce hrát každý hráč, proto ten sport hrajeme. Sezona může vypadat a vyvíjet se jakkoliv, ale potom přijdou vyřazovací souboje a to je na hokeji to nejkrásnější. Tam chce potom každý hrát co možná nejdéle."

Středeční dohrávky: souboj Luštěnic a Bousova žádný gól nepřinesl

Ve změně působiště pak podle Jana Štibignra hrála významnou roli osoba sportovního ředitele Martina Ševce. "Když jsem viděl ten zájem o to, abych tady hrál další sezonu, moc jsem si toho vážil. Budu se snažit, abych tu důvěru co nejlépe vrátil a splatil zpátky."

Jak dříve vnímal bruslaře, jejichž barvy nyní bude hájit? "Vždycky se proti nim špatně hrálo, je to rychlé mužstvo s velkým nasazením. Pamatuju si, že vždycky, když jsme sem přijeli, tak na nás vlétli a my se jen snažili přečkat první třetinu. Až pak jsme si mohli myslet, že třeba něco předvedeme i my. Proti Boleslavi to bylo vždy velmi těžké. Doufám, že to takhle bude pokračovat i nadále," přidává poznatek přímo z ledu.

A komentář přidává také ke vzájemné rivalitě obou celků: "Za sebe si myslím, že je to snad možná i větší rivalita mezi fanoušky než mezi hráči. Ti fanoušci to hodně prožívají, tak doufám, že mě fanoušci z Liberce neodsoudí. Nemůžu tam na to říct špatného slova, mám tam hodně vzpomínek i známých. Teď jsem ale v novém městě a doufám, že tomu tak bude i tady."

A cíle pro nové angažmá? "Já chci ukázat co ve mně je, chci dostat více prostoru a chci, abych byl s týmem úspěšný."