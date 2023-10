Hokejisté Mladé Boleslavi po páteční porážce 2:5 v Litvínově nestačili doma na České Budějovice, kterým podlehli shodným výsledkem.

Tipsport extraliga, 7. kolo: BK Mladá Boleslav - Banes Motor České Budějovice | Foto: Jan Pavlíček

„Nebyl tam ani žádný rozhodující moment. Rozhodl náš výkon, který nebyl dobrý,“ zhodnotil trefně průběh zápasu domácí kouč Jiří Kalous. Bruslaři tahali během celého mače za kratší konec provazu. 50 minut je navíc deptal skvěle chytající Dominik Hrachovina. „Potvrdilo se, že střely, které vidí, prostě dobrý gólman chytí,“ řekl na adresu strážce budějovické branky boleslavský obránce Filip Pyrochta.

Právě on odčaroval po padesáti minutách hry jeho kouzlo. Bohužel pro Bolku to ale bylo už za stavu 0:4. „Musím pogratulovat soupeři k zaslouženému vítězství, protože z naší strany to nebyl dobrý výkon. Soupeř nás přehrál v činnostech, které rozhodly o výsledku, jako je koncovka a souboje,“ dodal ještě kouč Kalous.

Skóre se měnilo poprvé v páté minutě zápasu, kdy domácímu týmu ujel po straně Adam Kubík a přesnou střelou do horního růžku překonal Novotného v boleslavské brance. Bruslaři byli v úvodní třetině o něco aktivnějším týmem, všechny jejich příležitosti ale dokázal budějovický brankář Dominik Hrachovina vyřešit.

Ve druhé třetině padly dvě branky, obě vstřelili hosté. Hned po minutě a půl hry tečoval před Novotným precizně puk po Douderově nabídce Přikryl a bylo to 2:0 pro hosty. Ti navýšili vedení lehce po polovině zápasu. Středem hřiště projel domácí obranou Jan Ordoš a puk pověsil Novotnému opět do horního rohu branky.

Domácí střelecký zmar demonstroval ve třetí třetině na zadní tyči zakončující Aleš Čech. Zatímco na druhé straně spadlo hostům do branky skoro vše – tak jako Koláčkova střela téměř z nulového úhlu, která kolem Novotného masky proletěla až do klece. Pak se také konečně prosadili domácí, když milimetrovou přihrávku Aaltonena uklidil za Hrachovinu Pyrochta. Domácí naděje na zdramatizování zápasu ale vzala po minutě za své, když do odkryté klece skóroval na druhé straně Beránek. Poslední slovo v zápase pak měl dvě vteřiny před koncem Tomáš Fořt.

„Předvedli jsme důstojný výkon, jsme využili šance a napadaly nám tam góly. V každé třetině jsme skórovali a jsem rád, že se nám to podařilo, protože v Boleslavi se vyhrává těžko. Klukům do kabiny patří dík, protože hráli dobře celých šedesát minut a neměli jsme žádné herní výpadky,“ řekl po zápasu kouč hostů Ladislav Čihák.

BK Mladá Boleslav – Banes Motor České Budějovice 2:5

Branky a nahrávky: 50. Pyrochta (Aaltonen), 60. Fořt (Aaltonen) - 5. Kubík (Harris), 21. Přikryl (M. Doudera), 32. Ordoš (M. Doudera, Hovorka), 46. Koláček (Chlubna), 51. M. Beránek (Přikryl, Gulaš). Rozhodčí: Šír, Pilný – Frodl, Špůr. Vyloučení: 1:3. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2587.

Boleslav: Novotný – Osburn, Pyrochta, Štibingr, Jánošík, Pláněk, Čech, Bernad – Skalický, Järvinen, Aaltonen – Lantoši, Roman, Söderlund – Šmerha, Fořt, Malát – J. Stránský, Suchý, Dvořáček

Budějovice: Hrachovina – Pýcha, Gulaši, Hovorka, M. Doudera, Vráblík, Štencel – Kubík, Harris, Ordoš – Gulaš, Přikryl, M. Beránek – Valský, Pech, Toman – Koláček, Vopelka, Chlubna.

