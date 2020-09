Obdobně jako před rokem se svěřenci trenérů Rulíka a Patery v posledním testu před začátkem extraligy na vlastním ledě postaví Spartě. Loni Pražany přehráli 3:0. Zápas začíná v 17 hodin.

Minulý ročník skončil a Pražané mohli být po dlouhé době opět spokojeni. Určité zklamání ale v hlavním městě rovněž panovalo. Nikoliv z předvedených výkonů, ale z předčasného ukončení ročníku. Sparta zakončila základní část na třetím místě a do vyřazovacích bojů vstupovala s jasným cílem - přerušit třináctileté čekání a urvat další titul. Ve čtvrtfinále navíc svěřence Miloslava Hořavy a Josefa Jandače čekala brněnská Kometa. Tuzemský hokej tak přišel o očekávanou bitvu dvou nesmiřitelných rivalů, na kterou se těšila celá sportovní veřejnost. „Hrozně nás to mrzí. Věřili jsme si na velký výsledek. Co jsme nestihli letos, o to se pokusíme příště. Budeme mít ještě větší chuť po úspěchu," sliboval kapitán Michal Řepík.

Třetí tým základní části uplynulého ročníku Tipsport extraligy zatím odehrál v přípravě osm zápasů, všechny v rámci Poháru Generali České Pojišťovny. Ze základní skupiny, kde se střelil s Plzní, Českými Budějovicemi a Kladnem, postoupili Pražané se ziskem třinácti bodů. Jejich cesta turnajem skončila ve čtvrtfinále, když po výsledcích 2:4 a 2:2 nestačili na Liberec. „Ukázalo nám to rezervy a co musíme zlepšit. Ale určitě to byl skvělý test, za to jsme moc rádi. Taková utkání jsou k nezaplacení, obě měla grády,“ uvedl trenér Hořava. Před více než týdnem narušilo chod klubu několik pozitivních nálezů nemoci covid-19 v kabině A-týmu. Zdravotní situace se ale umoudřila a Sparta v úterý nastoupí na ledě Bruslařů.