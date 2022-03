V čem byl největší problém, že Boleslav nedala ani jeden gól?

Těžko říct, asi jsme se míň tlačili do branky. Ale střely jsme měli, akorát je gólman všechny pochytal. Těžko se to hodnotí.

Boleslav mečbol nevyužila. Dufek vrátil jediným gólem sérii do Plzně

Byl tedy největší překážkou brankář Svoboda?

Nedali jsme gól, tak asi ano. Ale prostě první třetina od nás nebyla dobrá.

Plzeň i viditelně přitvrdila, bylo to cítit i na ledě?

Bylo to cítit. Jim šlo o konec sezony a přistoupili k tomu přesně tak, jak měli. My jsme tam šli trošku lehkovážně, asi jsme čekali, že už jsou hotoví.

Trápíte se i v přesilovkách v sérii…

Nevím přesně, kolik jsme jich měli dneska, možná dvě nebo tři, ale ta jedna byla hodně dobře sehraná a nakopla nás do zbytku zápasu.

V předkole jste nedal ještě gól, ale dneska jste trefil tyčku.

Přihrávka byla ještě tečovaná o hokejku a já jsem si to krásně fotbalově zpracoval. Puk se mi ale vrtěl a věděl jsem, že nemám čas jít do blafáku, tak jsem střílel. Škoda, že to byla tyčka. Už jsem trefil štylek, jeden gól mi neuznali, dneska tyčka. Doufám, že si to schovávám na čtvrtek.

Je cítit už únava? Čeká vás pátý zápas v sedmi dnech.

Play-off je dlouhá soutěž a my máme dobře natrénováno a síla pořád je.

Stav série je teď 2:2. Před čtvrtým zápasem jste měli mírnější výhodu, teď už asi ne.

Jsme na stejném místě. Je to pořád na tři vítězné, akorát se bude hrát venku. Ale nám to nevadí, my tam jedeme vyhrát a pokračovat v sezoně. Škoda, že jsme to neuhráli dneska, ale nezvládli jsme první třetinu, která nás stála postup už dneska.

Všechny zápasy jsou vyrovnané, dá se to očekávat i v Plzni?

Určitě. Asi nikdo nečekal, že by nějaký zápas skončil 3:0. Je to vyrovnaný boj o každý centimetr ledu.

Brno po senzačním obratu odvrátilo vyřazení. Rozhodující mač si vynutila i Plzeň