Čekalo se, že Šťastný po přesunu Zohorny do Pittsburghu povolí. V jednu chvíli tomu tak skutečně bylo. Ovšem krátce. V posledních čtyřech kolech zaznamenal čtyři góly, navrch přidal dvě asistence.

„Radim Zohorna chybí, byli jsme na sebe od začátku zvyklí, ale máme tady další kvalitní hráče, kteří ho nahradí,“ řekl Šťastný.

Do jedné z elitních formací se místo Zohorny posunul David Cienciala, šikula se zkušenostmi z Třince či z Finska, kde v juniorském věku odehrál dvě sezony.

„David je hodně šikovný hráč. Možná bude chvilku trvat, než to bude dokonalé, ale je to opravdu dobrý hokejista. Půjde nám to tak, jako předtím s Radimem Zohornou,“ věří Šťastný.

Jeho show pokračuje dál i po změně centra, Šťastný prožívá nejlepší sezonu v kariéře. Mezi elitou evidoval nejlepší výkony v dresu Zlína během sezony 2017/2018, tehdy zapsal v jednapadesáti duelech třicet kanadských bodů (14+16). V aktuální sezoně má bodů už jednatřicet. Po sedmadvaceti utkáních.

Zohorna před časem vtipkoval, že do Pittsburghu Penguins pošle pár momentů z jízdy Davida Šťastného. Na NHL to zatím není. O angažmá v kvalitnější evropské lize si ale Šťastný říká dost nahlas…