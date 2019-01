Benátky nad Jizerou/ Jen krůček dělí hokejové juniory Benátek od vysněného postupu.

Ilustrační foto | Foto: Jaroslav Houštecký

Benátky jsou velmi blízko postupu do ligy juniorů. Matematika je jednoduchá, pokud Benátky porazí Krkonoše a Louny, na chrudimských výsledcích již nezáleží a Benátky by se radovaly z postupu do vyšší soutěže.