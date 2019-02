Mladá Boleslav - Ve finiši základní části hokejové extraligy by měli být boleslavští diváci hnacím motorem.

Vedoucí mužstva BK Mladá Boleslav Tomáš Falta | Foto: František Stýblo

Základní část O2 extraligy vrcholí a boleslavští hokejisté reálně bojují o postup do předkola play – off. Současné umístění Bruslařského klubu neodhadovali v předsezonních prognózách ani největší hokejoví odborníci. O to více by si diváci měli vážit faktu, na jakých příčkách se BK Mladá Boleslav pohybuje. Skutečnost je ale trochu jiná…

Poslední úterní domácí zápas proti Litvínovu toho byl jednoznačným příkladem. Boleslavští bojovali, seč jim síly stačil s přímým konkurentem, který se rovněž uchází o vstupenku do předkola vyřazovacích bojů, vydolovali cenné dva body. Za vyrovnaných stavů 2:2 či 3:3 boleslavští fanoušci pískali na vlastní hráče především při početních výhodách.

“Připouštíme, že přesilovky nejsou v našem podání úplně ideální, ale hráčům se nedá upřít snaha a pískot některých diváků jim určitě nepomůže. V této důležité části sezony potřebují především podporu,“ říká vedoucí mužstva BK Mladá Boleslav Tomáš Falta.

Po mnoha prvoligových sezonách byl předloňský postup do nejvyšší soutěže pro Boleslav velkým historickým milníkem. “Nikdo ale nemůže očekávat, že budeme v extralize vyhrávat tak jako v první lize. Účastníme se soutěže s nejlepšími třinácti hokejovými kluby v republice a fanoušci, kteří pískají na hráče, si tohle možná úplně neuvědomují,“ doplňuje Falta.

“Třeba takové Karlovy Vary potřebovaly na účast v extraligovém play – off deset let. Nám se to může povést už ve druhém roce, a podobně by to měli vnímat i diváci,“ připomíná vedoucí mužstva.

“Věříme, že příznivci boleslavského Bruslařského klubu budou stát v rozhodující části sezony při nás a dají to patřičně najevo,“ přeje si Tomáš Falta.