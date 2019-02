Střední Čechy – V okresním derby jako teprve čtvrtý soupeř pokořili lídra soutěže, ani cenný dvoubodový zisk už ale hokejisty Kutné Hory neuchránil od účasti v baráži. V předposledním kole základní části krajské ligy zabraly také zbylé ohrožené celky a sršni nemají šanci ztrátu zlikvidovat. Už známou východní polovinu čtvrtfinalistů o víkendu doplnily Černošice s Mělníkem.

KL: Kralupy (ve světlém) - Mělník 1:5. | Foto: Roman Mareš

V Čáslavi to ještě pět minut před koncem vypadalo, že sousedé z Kutné Hory udrží alespoň teoretickou šanci na předposlední příčku i do závěrečného kola. Letci ale dokázali přes dvoubrankovou ztrátu dovést zápas do prodloužení.