Hokejisté Boleslavi a Benátek hrají ve čtvrtek přípravu na domácím ledě, florbalisté pak jedou hrát pohár na Kladno.

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec | Foto: Jan Pavlíček

Čtvrteční sportovní menu nabízí pro boleslavské celky hned tři chody. Na domácím ledě půjdou do přípravného utkání jak Bruslaři, tak i celek Benátek nad Jizerou. Florbalisté Předvýběru pak hrají pohárový zápas na Kladně.

Bolka odstartovala pohárovou soutěž minulý týden domácím vítězstvím 13:2 nad Ústím nad Labem, přičemž v závěrečných pěti minutách zvýraznila skóre sedmi nastřílenými brankami.

Teď je tu další soupeř z první ligy. A hlavně zápas s velkým příběhem, protože proti Bolce nastoupí její dlouholetý útočník Tadeáš Chroust, jenž se mezi sezonami přesunul mezi středočeskými kluby a v Mladé Boleslavi pokračuje jako ústřední postava mezi trenéry mládeže. Na kladenské straně je i jeho starší bratr Tomáš, také bývalý bojovník Bolky.

Pro Kladno půjde o první pohárový zápas sezony, minulý týden Kanonýři absolvovali Czech Open, na kterém startovali v kategorii Pro. Z Prahy odjížděli s bilancí 2 výhry - 3 prohry.

I zápas u středočeských kolegů využije Bolka k ladění formy před superligovou sezonou, která začíná za necelé čtyři týdny. Ve čtvrtek 24. srpna ji poté čeká cesta na Umeå Scandic Cup.

DVAKRÁT NA HOKEJ

Bruslaři hráli v úterý se Spartou a ve čtvrtek o 17:00 hodin nastoupí k dalšímu přípravnému utkání proti Liberci. Středočeši se budou snažit o to, aby Tygrům oplatili porážku z úvodního klání přípravy.

Boleslavští hokejisté od úvodního klání s Libercem stihli odehrát ještě další tři zápasy. Nejprve doma hostili Karlovy Vary, které pokořili po úspěšných samostatných nájezdech. Následovala porážka v Litvínově, v úterý pak velmi těsné utkání s pražskou Spartou. Bruslaři na poděbradský led vyjeli takřka v plné sestavě, v útočných řadě chyběl už jen David Dvořáček. Naopak se početné skupině mladoboleslavských fanoušků poprvé po návratu ukázal Pavol Skalický. Slovenský útočník jistě nezklamal ve fyzické hře ani při soubojích s protihráči. Zkrátka se prezentoval přesně tak, jak ho naši příznivci znají. V samotném utkání pak Bruslaři hned třikrát vedli, na trefu Sebastiána Maláta však odpověděl Vladimír Sobotka a na druhý gól Mattiho Järvinena zase Pavel Kousal. Také trefu Tima Söderlunda dokázali domácí borci znegovat, o což se postaral kapitán Michal Kempný, aby oté mohli rozhodnout v prodloužení. Opět to byl Pavel Kousal, který tak rozhodl. Ex-bruslař ve službách Sparty se do sítě svého bývalého týmu trefil celkově potřetí za dva zápasy, jeho "dvojče" Ondřej Najman zatím gólově mlčí.

Také ve druhém přípravném utkání na novou druholigovou sezónu se benátečtí hokejisté střetnou s Vrchlabím. Tentokrát se bude hrát na zimním stadionu v Benátkách, začátek je naplánován na 17.45 hodin. V prvním zápase na vrchlabském ledě byli úspěšnější Benátky, když dokázaly zvítězit 3:1. O dvě branky se postaral Vojtěch Havlas, jednu pak přidal novic Viktor Martínek. Stínem utkání bylo nepříjemné zranění malíčku další nové posily Ivana Lytvynova a doufáme, že bude co nejdřív opět k dispozici týmu. Do odvetného zápasu se do hry dostanou i další hráči, kteří měli v prvním utkání volno, a to v obou mančaftech.

