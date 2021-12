Jeho tým šel v zápase do vedení už v 6. minutě, když se trefil ve formě hrající Říčka. Boleslav sice odpověděla v úvodní přesilovce Pospíšilem, ale do kabin šli s vedením hosté po brance Koláře. Ve druhé třetině se trefili za hosty Paulovič a Blümel a bylo to 4:1 pro hosty. U tří branek navíc asistoval Marek Hecl. „My jsme tam a deset úplně přestali hrát a Pardubicím to tam najednou všechno napadalo,“ hodnotil klíčovou pasáž zápasu útočník Boleslavi Tomáš Pospíšil, který se v dresu Bruslařů trefil poprvé od svého přesunu z Litvínova. Další premiérová trefa se zrodila v závěru druhé třetiny, kdy na 2:4 snížil finský obránce Alex Lintuniemi.

Žádný další gól však už u Klenice nepadl, a Pardubice si odvezly tři body. „Bylo důležité, že jsme s domácími udrželi krok v bruslení a měli jsme dobrý pohyb. Do poloviny zápasu to byl od nás dobrý výkon, pak už měla opticky na vrch Boleslav, ale my jsme velice dobře zvládli obranné pásmo a nepouštěli jsme soupeře do velkých šancí, spíš měli střely z dálky,“ hlásil po zápase kouč Pardubic Richard Král. A pokračoval: „Navíc jsme pohlídali, že na nás nejezdili v přečíslení, což je také strašně důležité. Od kluků parádní práce a odmakaný zápas.“

Domácí kouč Radim Rulík byl samozřejmě na rozdíl od Krále z výkonu svých svěřenců zklamaný: „Z naší strany to nebylo ono. Věděli jsme, že Pardubice přijedou hrát do obrany a na rychlé protiútoky, a to se jim povedlo – dva góly daly z buly a dva z rychlého protiútoku. Hrály efektivně.“ A dodal: „My bychom dnes potřebovali větší drajv, abychom se přes ně dostali a vytvořili si více vyložených šancí. Nějaké šance tam sice byly, ale neměli jsme síly a zápas jsme nezvládli. Nejlepší od nás byla třetí třetina, ale to už se Pardubice soustředily na obranu a vyšlo jim to.“

Bruslařům nepomohly ani speciální dresy, které po zápase putovaly do aukce, jejíž výtěžek poputuje tradičně na konto Klaudiánovy nemocnice.

BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice 2:4

Branky a nahrávky: 7. T. Pospíšil (P. Kousal, Ševc), 38. Lintuniemi (Kelemen) - 6. Říčka (Cienciala), 18. J. Kolář (Paulovič, Hecl), 22. Paulovič (Hecl, J. Kolář), 33. Blümel (Hecl, Paulovič). Rozhodčí: Lacina, Sýkora – Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:4 navíc Jánošík (MB) a Camara (PCE) 5 minut OT. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 837.

Boleslav: Krošelj – Ševc, Pýcha, Pláněk, Bernad, Lintuniemi, Jánošík, Šidlík – P. Kousal, Najman, Kotala - Kantner, Fořt, T. Pospíšil – Kelemen, Raška, Lunter - J. Stránský, Bicevskis, Eberle.

Pardubice: Klouček – Košťálek, J. Mikuš, Nakládal, Robertson, J. Kolář, Vála, Zdráhal – Camara, A. Musil, Kousal – Matýs, Cienciela, Říčka – Blümel, Paulovič, Hecl – Rohlík, Anděl, Kaplan.