První třetina utkání skončila stejně jako v předchozím duelu obou mužstev bez branek. Oba týmy sice ukázaly střeleckou aktivitu, nicméně vyložené šance chyběly. S nulami na ukazateli nepohnuly ani celkem tři přesilové hry.

První opravdovou tutovku měl domácí tým v devětadvacáté minutě. Ševc po výpadu čtvrté lajny zakončoval z hrany brankoviště do skoro úplně odkryté branky, puk ale poslal do hrany betonu už překonaného Frodla a místo radosti jen nevěřícně kroutil hlavou.

Skóre se tak měnilo až po dalších osmi minutách na druhé straně. Vojtěch Budík se zmocnil puku u branky Boleslavi a ještě chtěl posunout doleva na úplně volného Straku. To se mu sice přes bránícího Stránského nepovedlo, jenže touš se od hole domácího útočníka odrazil mezi nohy přesouvajícího se Krošelje.

Do třetí třetiny si tak hostující Západočeši přenesli nejtěsnější vedení. To vydrželo i po velké šanci Kotaly, jehož ránu okamžitě po vhazování zastavil Frodl efektním a efektivním semaforem. Bruslaři pokračovali v ofenzivě a dokázali srovnat – Cienciala napříč útočným pásmem nabil nepokrytému Valentinu Claireauxovi, který vymetl růžek nad lapačkou plzeňského brankáře.

Nedlouho nato navíc Frodla překonal další legionář ve službách domácího týmu. Joona Jääskeläinen si našel místečko na pravém kruhu, počkal si na odražený puk a pohotově ho napálil opět nad lapačku hostujícího brankáře.

Pak hru narušily trable s časomírou. A ta měla ještě v závěru dost práce, skóre se dál měnilo. Nejdřív se přes Budíka natlačil k brance Conor Allen a nadvakrát dopravil puk za Frodlova záda, vzápětí se na druhé straně tvrdou bombou z pravého kruhu prosadil jiný bek Peter Čerešňák.

Hosté si po snížení na 2:3 ze svého pohledu vzali timeout a více než dvě minuty před koncem třetí třetiny se vrhli do hry v šesti bez Frodla mezi tyčemi. Byli za to ale potrestání, od vlastní modré se do prázdné branky trefil čtvrtý cizinec na domácí straně Mitch Fillman.

Boleslav díky příspěvku cizinecké legie v mimořádně povedené třetí třetině přehrála plzeňské indiány 4:2 a dál zůstává na třetím místě extraligového pořadí. Další utkání čeká na mužstvo trenérů Rulíka a Patery hned ve středu, kdy zajíždí na led Zlína.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera, trenér Mladé Boleslavi: „Do zápasu jsme vstoupili dobře a v první třetině jsme byli o malinko lepší. Ve druhé třetině pak byla už lepší Plzeň a my jsme byli rádi, že to bylo jenom o gól. I když jsme dostali nešťastný gól, tak nás podržel brankář. Ve třetí třetině jsme pak předvedli parádní otočku. Jsme strašně rádi za tři body.“

Jiří Hanzlík, trenér Plzně: „Dvě třetiny jsme hráli s Boleslaví vyrovnaný hokej. Hráče jsme před třetí třetinou upozorňovali na domácí aktivitu. Bohužel jsme ale byli potrestaní za naši pasivitu. Nebyli jsme důrazní v našem předbrankovém prostoru a to rozhodlo.“

BK Mladá Boleslav – HC Škoda Plzeň 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)

Branky a nahrávky: 46. Claireaux (Cienciala, Allen), 49. Jääskeläinen, 57. Allen (Claireaux, Cienciala), 59. Fillman – 37. Budík (Eberle, Kodýtek), 58. Čerešňák. Rozhodčí: Pešina, Kika – Gerát, Hynek. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:0. Bez diváků.

BK Mladá Boleslav: Krošelj – Ševc, Allen, Dlapa, Šidlík, Bernad, Fillman, Vacík – Kotala, A. Zbořil, Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský.

HC Škoda Plzeň: Frodl – L. Kaňák, Čerešňák, Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang – Suchý, P. Musil, Gulaš – Straka, Kodýtek, Eberle – M. Lang, Kracík, Pour – Michnáč, Přikryl, Dočekal.