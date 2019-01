BENÁTKY NAD JIZEROU - V generálce před I. ligou se projevila větší zkušenost úřadujícího mistra

Mladoboleslavští hokejisté do utkání nastoupili i s Davidem Mazancem, jehož roční hostování se doladilo s extraligovou Plzní na poslední chvíli.

Pražská Sparta se hned na začátku utkání dostala do tlaku, který byl ale dlouhou dobu spíše platonický. Boleslavští se dostali na dostřel Dubovy branky až v 5. minutě, v přečíslení dva na jednoho ale Eiselt sparťanského bránkáře neprostřelil.

Po úvodním tlaku Sparty byla Mladá Boleslav hostům vyrovnaným soupeřem. Hrál se rychlý a svižný hokej s nasazením na obou stranách. Ke gólu ale bohužel snažení ani jednoh z celků v první třetině nevedlo.

Chuť si sparťanší hokejisté napravili hned na začátku druhé dvacetiminutovky. Při vyloučení Gombára nabil v 21. minutě Netík Sivkovi a ten z levého kruhu prostřelil Šindeláře – 0:1.

V této části zápasu hosté jasně dominovali a jejich tlak vyústil jedinou možnou cestou. Lehké nahození Marka Černoška skončilo ve 23. minutě za zády Filipa Šindeláře – 0:2.

V těchto chvílích boleslavští skutečně nevěděli co hrát. Zpět do zápasu je mohlo dostat vyloučení Tomáše Netíka v 25. minutě. Domácí se ale za celou přesilovku nedostali do souvislejšího tlaku a Sparta v těchto fázích utkání zcela kontrolovala.

Třetí třetina přinesla zlepšený výkon Mladé Boleslavi. Do šancí se postupně dostali Gombár, Rumpel a Drábek, ale ani jeden v pohodě chytajícího Dubu neprostřelil. Naopak na druhé straně ve 49. minutě podruhé v zápase udeřil Michal Sivek.

Utkání, které mělo charakteristický přípravný ráz, tak skončilo tříbrankovou výhrou hostujícího mužstva.