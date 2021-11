Domácí se v utkání nemohli spolehnout hned na čtyři útočníky - kvůli zranění chyběli Šťastný, Lunter, Kelemen a Eberle. Hosté na tom byli snad ještě hůř. Nemocné jsou nově lídři týmu gólman Hrachovina s kapitánem Gulašem, Jiří Novotný musel pracovně odcestovat do Švýcarska, mimo jsou dlouhodobí marodi Šenkeřík, Štencel, Venkrbec, Ondráček a Toman. Do branky tak šel letos poprvé od začátku Strmeň a trenéři Jihočechů točili jen jedenáct útočníků.

I takto oslabení začali hosté parádně a hned po minutě hry vedli, když se zblízka trefil tečovanou střelou Vondrka. Rychlý gól dal ráz celé první třetině. Domácí se tlačili do útoku, ale šikovně bránící soupeř je nepouštěl do větších šancí a střely z dálky s přehledem pochytal Strmeň.

Po změně stran se zaskvěl čahoun v brance Motoru, když zlikvidoval nájezd dvojice Pospíšil – Fořt. Ve 27. min. už ale poprvé inkasoval po přesné střele Kousala v přesilovce, když se za protesty nechal zbytečně vyloučit Pech.

Tým trenéra Modrého se ale nenechal vykolejit ze své taktiky. Pozorně bránil a nevynechal jedinou příležitost, aby domácí celek pozlobil z nebezpečných brejků. Pech ještě velkou možnost spálil, ale ve 33. min. pečlivě zamířil mladík Chlubna a svým premiérovým extraligovým gólem vrátil hostím vedení.

Své první dvě přesilovky v utkání si pak zahrál také Motor, ale absolutně se nepovedly a hosté byli nakonec rádi, že sami neinkasovali po rychlém brejku dvojice Bičevskis – Stránský.

Ve třetí třetině si hosté velmi pozorně hlídali nejtěsnější náskok a Středočechy dlouho prakticky k ničemu nepouštěli. Sami byli nebezpečnější. Chlubna ale spálil doslova stoprocentní šanci a ani přesilovky se hostím v utkání nedařily…

Tři minuty před naděje Bruslařů pohasly. Vráblíkovu tvrdou střelu gólman Růžička jen vyrazil a Holec pohotově dorazil – 1:3. Při domácí power pak pečetil nesmírně cennou, ale zaslouženou výhru střelou přes celé hřiště do prázdné branky Pech.

Očima trenérů

Radim Rulík (BK Mladá Boleslav): "Blahopřejeme soupeři k vítězství. Nepodali jsme dobrý výkon, neměli jsme dobrý vstup do zápasu a to určilo ráz utkání. V celém zápase jsme se nedostali do vyložených šancí. Budějovice výborně bránily a byly nebezpečné v útočném pásmu. Ve třetí třetině měli hosté šance, aby odskočili na větší rozdíl než 2:1, které neproměnili. Až poté z dorážky dali gól na 3:1, to rozhodlo zápas. Sehráli jsme štos utkání na pár lidí, v tomhle utkání se to na nás podepsalo. Nebylo to z naší strany vůbec ono."

Jaroslav Modrý (HC Motor České Budějovice): "Přijeli jsme a bojovali. Velice kvalitní výkon předvedl náš gólman, který nám pomohl najít cestu k vítězství. Jsem na kluky pyšný, je to fajn vyhrát před přestávkou. V kabině máme pár marodů, je dobře, že se kluci semkli, bojovali a našli cestu k vítězství."

Ml. Boleslav - Č. Budějovice 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 27. P. Kousal – 1. Vondrka (M. Hanzl), 33. Chlubna (Valský), 57. Holec (Vráblík), 60. Pech. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Rozhodčí: Šír, Micka – Frodl, Komárek. Diváci: 2 772.

Ml. Boleslav: J. Růžička – Pýcha, Ševc, Pýcha, D. Moravec, Pláněk, Jánošík, Lintuniem – A. Raška, Fořt, Pospíšil – Kotala, Claireaux, J. Dufek – P. Kousal, O. Najman, J. Stránský – Závora, Bičevskis, Grim. Trenéři Rulík a Patera.

Č. Budějovice: Strmeň – Percy, Bindulis, Bučko, Piskáček, M. Jandus, Štich, Vráblík – Šoustal, Pech, Abdul – Vondrka, M. Hanzl, Holec – Valský, D. Voženílek, Chlubna – Karabáček, M. Beránek. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.