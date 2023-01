Söderlund švédštinu na tréninku Bruslařů nečekal: Rázem jsem tu víc doma

V noci přiletěl do Česka, v pondělí už ve svém novém klubu absolvoval první trénink. Čtyřiadvacetiletý švédský útočník Tim Söderlund pak v rozhovoru pro klubový web potvrdil, že se jeho přesun z Djurgårdens do Mladé Boleslavi udál velmi rychle. „Nebudu lhát, chvilku bude trvat všechno vstřebat. Ale na druhou stranu jsem rád. Někdy je lepší udělat věci rychle. A tady zatím všechno působí dost dobře,“ podělil se o své první dojmy. Co dále řekl?

Švédský útočník Tim Söderlund během prvního tréninku v Mladé Boleslavi. | Foto: BK Mladá Boleslav